جابر: "السكانيرز" هي المرحلة الاولى من التغيير في الجمارك ونعمل بجهد كي نصبح Cashless Economy

أعلن وزير المال ياسين جابر أن "السكانيرز" هي المرحلة الاولى من التغيير في الجمارك وأنها ستحقق الامن لكل مستوعب.ولفت جابر في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "سيكون هناك نظام معلوماتية جديد في مرحلة ثانية وفي المرحلة الثالثة سنستعين بالذكاء الاصطناعي للحد من الاستيراد العشوائي".وقال: "برنامج الذكاء الاصطناعي سيحلل المخاطر وسيكون هناك ذاكرة تحفظ الصور وامكانية ارسال الصور الى الجمارك في بلدان اخرى".ولفت الى أن هناك أشخاصا يتلاعبون بالتصريح عن البضاعة لأن بعض البضائع معفية من الجمارك والان الـ scanners تراقب كل المستوردات، مشددا على ألا مزيد من الاستنسابيات والتلاعب.وأشار الى أن عشرات آلاف المطالبات والإنذارات وغيرها تتم Online عبر الـEmail وأنه يتم العمل على تخفيفها وعلى أن تصبح كل الخدمات Online وإمكانية الدفع في المستقبل كذلك.كما أعلن أن نظام المعلوماتية المتكامل الذي يتم تركيبه سيقدم خدمات أكثر بطريقة أسهل، لافتا الى أن هذا الامر يخفف من الاحتكاك بين المواطن والموظف.وأكد وزير المال وجوب أن تكون كل المصارف في لبنان ممكننة، مشيرا الى العمل جار بجهد كي يصبح لبنان Cashless Economy وأن هناك حساسية بين المواطن والمصارف وأنه يلجأ إلى شركات الأموال.