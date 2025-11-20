الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
17
o
الجنوب
25
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
سلاسل دهب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
17
o
الجنوب
25
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
جابر: "السكانيرز" هي المرحلة الاولى من التغيير في الجمارك ونعمل بجهد كي نصبح Cashless Economy
أخبار لبنان
2025-11-20 | 03:48
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
جابر: "السكانيرز" هي المرحلة الاولى من التغيير في الجمارك ونعمل بجهد كي نصبح Cashless Economy
أعلن وزير المال ياسين جابر أن "السكانيرز" هي المرحلة الاولى من التغيير في الجمارك وأنها ستحقق الامن لكل مستوعب.
ولفت جابر في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "سيكون هناك نظام معلوماتية جديد في مرحلة ثانية وفي المرحلة الثالثة سنستعين بالذكاء الاصطناعي للحد من الاستيراد العشوائي".
وقال: "برنامج الذكاء الاصطناعي سيحلل المخاطر وسيكون هناك ذاكرة تحفظ الصور وامكانية ارسال الصور الى الجمارك في بلدان اخرى".
ولفت الى أن هناك أشخاصا يتلاعبون بالتصريح عن البضاعة لأن بعض البضائع معفية من الجمارك والان الـ scanners تراقب كل المستوردات، مشددا على ألا مزيد من الاستنسابيات والتلاعب.
وأشار الى أن عشرات آلاف المطالبات والإنذارات وغيرها تتم Online عبر الـEmail وأنه يتم العمل على تخفيفها وعلى أن تصبح كل الخدمات Online وإمكانية الدفع في المستقبل كذلك.
كما أعلن أن نظام المعلوماتية المتكامل الذي يتم تركيبه سيقدم خدمات أكثر بطريقة أسهل، لافتا الى أن هذا الامر يخفف من الاحتكاك بين المواطن والموظف.
وأكد وزير المال وجوب أن تكون كل المصارف في لبنان ممكننة، مشيرا الى العمل جار بجهد كي يصبح لبنان Cashless Economy وأن هناك حساسية بين المواطن والمصارف وأنه يلجأ إلى شركات الأموال.
أخبار لبنان
"السكانيرز"
المرحلة
الاولى
التغيير
الجمارك
ونعمل
Cashless
Economy
التالي
شعبة المعلومات أوقفت شابًا وفتاة ينشطان بترويج المخدّرات في مناطق من كسروان وضبطت كميّة من المواد المخدّرة
مرتفع جوي ضخم يؤدي الى استقرار وارتفاع كبير بدرجات الحرارة...
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
03:40
جابر للـLBCI: يجب أن تكون كل المصارف في لبنان ممكننة ونعمل بجهد كي نصبح Cashless Economy فهناك حساسية بين المواطن والمصارف وهو يلجأ إلى شركات الأموال
آخر الأخبار
03:40
جابر للـLBCI: يجب أن تكون كل المصارف في لبنان ممكننة ونعمل بجهد كي نصبح Cashless Economy فهناك حساسية بين المواطن والمصارف وهو يلجأ إلى شركات الأموال
0
آخر الأخبار
2025-10-15
نزار هاني لـ"حوار المرحلة": العلاقة بين لبنان وسوريا هي للمرة الاولى تكون علاقة بلدين جارين وأصبحنا في مرحلة مختلفة وأكثر ايجابية
آخر الأخبار
2025-10-15
نزار هاني لـ"حوار المرحلة": العلاقة بين لبنان وسوريا هي للمرة الاولى تكون علاقة بلدين جارين وأصبحنا في مرحلة مختلفة وأكثر ايجابية
0
أخبار لبنان
2025-09-01
الرئيس عون: نعمل على تحديث أجهزة "السكانر" في الجمارك وتشديد ضبط الحدود
أخبار لبنان
2025-09-01
الرئيس عون: نعمل على تحديث أجهزة "السكانر" في الجمارك وتشديد ضبط الحدود
0
أخبار دولية
2025-10-10
رئيس الوزراء القطري: نجاح المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة "مسؤولية جماعية"
أخبار دولية
2025-10-10
رئيس الوزراء القطري: نجاح المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة "مسؤولية جماعية"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:29
الحوت يطلع رئيس الجمهورية على نتائج حركة الطيران التي تحققت خلال فصل الصيف
أخبار لبنان
10:29
الحوت يطلع رئيس الجمهورية على نتائج حركة الطيران التي تحققت خلال فصل الصيف
0
أخبار لبنان
10:23
توقيف صاحب مولد كهرباء في كفرجرة - جزين لمخالفته التسعيرة
أخبار لبنان
10:23
توقيف صاحب مولد كهرباء في كفرجرة - جزين لمخالفته التسعيرة
0
أخبار لبنان
10:05
وزيرا المالية والنقل جالا في مرفأ بيروت للاطلاع على الماسحات الضوئية الجديدة
أخبار لبنان
10:05
وزيرا المالية والنقل جالا في مرفأ بيروت للاطلاع على الماسحات الضوئية الجديدة
0
أخبار لبنان
09:40
متري بحث مع الشرع في تحسين وتطوير العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون
أخبار لبنان
09:40
متري بحث مع الشرع في تحسين وتطوير العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:25
سلام: لبنان مستعد للانخراط في مفاوضات مع إسرائيل ولن يفوّت فرصة التغيير في المنطقة
أخبار لبنان
06:25
سلام: لبنان مستعد للانخراط في مفاوضات مع إسرائيل ولن يفوّت فرصة التغيير في المنطقة
0
رياضة
09:48
منتخب يتأهل… وجماهيره مهددة بالغياب عن كأس العالم بسبب قرار ترامب
رياضة
09:48
منتخب يتأهل… وجماهيره مهددة بالغياب عن كأس العالم بسبب قرار ترامب
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-09
إيران على حافة العطش واحتمالية إخلاء طهران
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-09
إيران على حافة العطش واحتمالية إخلاء طهران
0
اقتصاد
2025-10-31
ارتفاع بأسعار المحروقات... إليكم الجدول الجديد
اقتصاد
2025-10-31
ارتفاع بأسعار المحروقات... إليكم الجدول الجديد
بالفيديو
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
07:48
وفد من "الوطني الحر" التقى ابي المنى: التقاء بالنظرة حول امور عدة مطروحة
آخر الأخبار
07:48
وفد من "الوطني الحر" التقى ابي المنى: التقاء بالنظرة حول امور عدة مطروحة
0
أخبار لبنان
07:01
فياض: الأميركي يسعى لإدخال لبنان في مسار إشكالي وخطير يقوم على الإخضاع والاستسلام
أخبار لبنان
07:01
فياض: الأميركي يسعى لإدخال لبنان في مسار إشكالي وخطير يقوم على الإخضاع والاستسلام
0
أخبار لبنان
06:25
سلام: لبنان مستعد للانخراط في مفاوضات مع إسرائيل ولن يفوّت فرصة التغيير في المنطقة
أخبار لبنان
06:25
سلام: لبنان مستعد للانخراط في مفاوضات مع إسرائيل ولن يفوّت فرصة التغيير في المنطقة
0
أخبار لبنان
05:29
المرحلة العاشرة من خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين بدأت
أخبار لبنان
05:29
المرحلة العاشرة من خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين بدأت
0
تقارير نشرة الاخبار
16:54
سارة لينا… حضور لبناني يخطف الأضواء في Miss Universe رغم ما تشهده المسابقة من تحديات
تقارير نشرة الاخبار
16:54
سارة لينا… حضور لبناني يخطف الأضواء في Miss Universe رغم ما تشهده المسابقة من تحديات
0
أخبار لبنان
16:38
شركات استثمارية عالمية حضرت في مؤتمر "بيروت واحد" دعما للبنان ومن بينها مجموعة CMA CGM
أخبار لبنان
16:38
شركات استثمارية عالمية حضرت في مؤتمر "بيروت واحد" دعما للبنان ومن بينها مجموعة CMA CGM
0
أخبار لبنان
16:35
سلام: الحكومة تواصل جهودها بهدف بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها
أخبار لبنان
16:35
سلام: الحكومة تواصل جهودها بهدف بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الرياض… من احتضان الجاليات إلى الاحتفاء بثقافتها في فعالية "إنسجام عالمي"
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الرياض… من احتضان الجاليات إلى الاحتفاء بثقافتها في فعالية "إنسجام عالمي"
0
أخبار لبنان
13:45
وفد ألماني زار المبنى الجديد للكونسرفتوار الوطني في ضبيه
أخبار لبنان
13:45
وفد ألماني زار المبنى الجديد للكونسرفتوار الوطني في ضبيه
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
12:10
أدرعي: حزب الله يعمل على ترميم منشآته في قرية بيت ليف الجنوبية وتم ابلاغ الالية ولم يعالج
أمن وقضاء
12:10
أدرعي: حزب الله يعمل على ترميم منشآته في قرية بيت ليف الجنوبية وتم ابلاغ الالية ولم يعالج
2
خبر عاجل
08:50
معلومات الـLBCI: نوح زعيتر في قبضة الجيش اللبنانيّ
خبر عاجل
08:50
معلومات الـLBCI: نوح زعيتر في قبضة الجيش اللبنانيّ
3
أمن وقضاء
11:35
أدرعي: دمرنا مستودعات أسلحة تابعة للوحدة الصاروخية لحزب الله بجنوب لبنان
أمن وقضاء
11:35
أدرعي: دمرنا مستودعات أسلحة تابعة للوحدة الصاروخية لحزب الله بجنوب لبنان
4
خبر عاجل
09:18
معلومات الـ LBCI: مخابرات الجيش أوقفت نوح زعيتر بكمين بين منطقتي يونين والكنيسة من دون وقوع اي اصابات
خبر عاجل
09:18
معلومات الـ LBCI: مخابرات الجيش أوقفت نوح زعيتر بكمين بين منطقتي يونين والكنيسة من دون وقوع اي اصابات
5
صحف اليوم
00:00
توقعات بمفاجأة "إيجابية" تعيد الأمور إلى نصابها بين بيروت وواشنطن
صحف اليوم
00:00
توقعات بمفاجأة "إيجابية" تعيد الأمور إلى نصابها بين بيروت وواشنطن
6
أمن وقضاء
04:44
المحكمة العسكرية تحدد الثلاثاء المقبل موعدًا لبدء محاكمة فضل شاكر
أمن وقضاء
04:44
المحكمة العسكرية تحدد الثلاثاء المقبل موعدًا لبدء محاكمة فضل شاكر
7
حال الطقس
02:50
مرتفع جوي ضخم يؤدي الى استقرار وارتفاع كبير بدرجات الحرارة...
حال الطقس
02:50
مرتفع جوي ضخم يؤدي الى استقرار وارتفاع كبير بدرجات الحرارة...
8
أخبار لبنان
05:07
بري في ذكرى الاستقلال: في الجنوب تختبر جدية السلطات في الوفاء بالتزاماتها وخصوصا إعادة الاعمار ووقف العدوان
أخبار لبنان
05:07
بري في ذكرى الاستقلال: في الجنوب تختبر جدية السلطات في الوفاء بالتزاماتها وخصوصا إعادة الاعمار ووقف العدوان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More