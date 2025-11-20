المرحلة العاشرة من خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين بدأت

نظّمت المديرية العامة للأمن العام ضمن خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين من لبنان الى سوريا وفي المرحلة العاشرة من خطة الحكومة اللبنانية المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين وبالتعاون مع منظمة UNHCR و IOM والصليب الأحمر اللبناني ومنظمات إنسانية.وتنتلق الحفلات من منطقة الكواشرة في عكار عبر مركز الأمن العام الحدودي في العريضة، بالتنسيق مع السلطات الأمنية في الجانب السوري.