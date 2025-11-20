الرئيس عون عرض التطورات مع سفير فرنسا ويوجه رسالة الاستقلال الثامنة من مساء غد

يوجه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في الثامنة مساء غد الجمعة رسالة الى اللبنانيين لمناسبة الذكرى الـ82 لاستقلال لبنان وذلك عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة، ويتناول فيها آخر التطورات وموقف لبنان منها.



واستقبل الرئيس عون سفير فرنسا في لبنان السيد هيرفيه ماغرو واجرى معه جولة افق تناولت مواضيع الساعة لا سيما منها التطورات في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وعمل لجنـة "الميكانيزم"، إضافة الى مواضيع تتناول العلاقات اللبنانية-الفرنسية.