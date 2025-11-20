الأخبار
سلام: لبنان مستعد للانخراط في مفاوضات مع إسرائيل ولن يفوّت فرصة التغيير في المنطقة
أخبار لبنان
2025-11-20 | 06:25
مشاهدات عالية
سلام: لبنان مستعد للانخراط في مفاوضات مع إسرائيل ولن يفوّت فرصة التغيير في المنطقة
سلام: لبنان مستعد للانخراط في مفاوضات مع إسرائيل ولن يفوّت فرصة التغيير في المنطقة
أكد رئيس الحكومة نواف سلام استعداد لبنان للانخراط في مفاوضات مع إسرائيل، معلناً التوجّه لطلب دعم أميركي لفتح مسار تفاوضي جديد.
وجدد سلام في حديث لوكالة بلومبرغ استعداد لبنان للبحث في الحدود البرية والمناطق التي تحتفظ بها إسرائيل، مشيراً إلى أنه سيطرح الملف مع واشنطن.
وأوضح أن خطة نزع السلاح جنوباً تتقدم، وأن الجيش يوسّع انتشاره على الحدود، فيما تواصل إسرائيل خرق وقف إطلاق النار وتمركزها في خمسة مواقع حدودية.
كما لفت إلى تشديد الجيش إجراءات ضبط التهريب مع سوريا.
وكشف عن عمل مشترك مع فرنسا والسعودية للتحضير لمؤتمر مانحين لدعم إعادة الإعمار، مؤكداً أن لبنان لن يفوّت فرصة التغيير في المنطقة.
وقال سلام: "نعمل مع فرنسا والسعودية لعقد مؤتمر مانحين لدعم إعادة إعمار لبنان وتعافي الاقتصاد".
أخبار لبنان
لبنان
مستعد
للانخراط
مفاوضات
إسرائيل
يفوّت
التغيير
المنطقة
0
خبر عاجل
04:42
رئيس الحكومة نواف سلام لـ "بلومبرغ": إسرائيل رفضت التفاوض والتسوية ولبنان مستعدّ للانخراط في مفاوضات مع إسرائيل وسيطلب دعما أميركيا لفتح مسار تفاوضي معها
خبر عاجل
04:42
رئيس الحكومة نواف سلام لـ "بلومبرغ": إسرائيل رفضت التفاوض والتسوية ولبنان مستعدّ للانخراط في مفاوضات مع إسرائيل وسيطلب دعما أميركيا لفتح مسار تفاوضي معها
0
آخر الأخبار
2025-10-22
مندوب فرنسا بالأمم المتحدة: على إسرائيل اغتنام فرصة السلام مع جيرانها بإنهاء نشاطها العسكري بسوريا والانحساب
آخر الأخبار
2025-10-22
مندوب فرنسا بالأمم المتحدة: على إسرائيل اغتنام فرصة السلام مع جيرانها بإنهاء نشاطها العسكري بسوريا والانحساب
0
أخبار دولية
2025-10-08
الأمير تركي الفيصل: الرئيس الأميركي أمام فرصة لإثبات قدرته على تحقيق السلام في المنطقة
أخبار دولية
2025-10-08
الأمير تركي الفيصل: الرئيس الأميركي أمام فرصة لإثبات قدرته على تحقيق السلام في المنطقة
0
أخبار لبنان
2025-11-03
لقاء "سيدة الجبل": المفاوضات المباشرة مع اسرائيل ستنقل لبنان من الحرب إلى السلام
أخبار لبنان
2025-11-03
لقاء "سيدة الجبل": المفاوضات المباشرة مع اسرائيل ستنقل لبنان من الحرب إلى السلام
0
أخبار لبنان
10:29
الحوت يطلع رئيس الجمهورية على نتائج حركة الطيران التي تحققت خلال فصل الصيف
أخبار لبنان
10:29
الحوت يطلع رئيس الجمهورية على نتائج حركة الطيران التي تحققت خلال فصل الصيف
0
أخبار لبنان
10:23
توقيف صاحب مولد كهرباء في كفرجرة - جزين لمخالفته التسعيرة
أخبار لبنان
10:23
توقيف صاحب مولد كهرباء في كفرجرة - جزين لمخالفته التسعيرة
0
أخبار لبنان
10:05
وزيرا المالية والنقل جالا في مرفأ بيروت للاطلاع على الماسحات الضوئية الجديدة
أخبار لبنان
10:05
وزيرا المالية والنقل جالا في مرفأ بيروت للاطلاع على الماسحات الضوئية الجديدة
0
أخبار لبنان
09:40
متري بحث مع الشرع في تحسين وتطوير العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون
أخبار لبنان
09:40
متري بحث مع الشرع في تحسين وتطوير العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون
0
أخبار لبنان
06:25
سلام: لبنان مستعد للانخراط في مفاوضات مع إسرائيل ولن يفوّت فرصة التغيير في المنطقة
أخبار لبنان
06:25
سلام: لبنان مستعد للانخراط في مفاوضات مع إسرائيل ولن يفوّت فرصة التغيير في المنطقة
0
رياضة
09:48
منتخب يتأهل… وجماهيره مهددة بالغياب عن كأس العالم بسبب قرار ترامب
رياضة
09:48
منتخب يتأهل… وجماهيره مهددة بالغياب عن كأس العالم بسبب قرار ترامب
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-09
إيران على حافة العطش واحتمالية إخلاء طهران
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-09
إيران على حافة العطش واحتمالية إخلاء طهران
0
اقتصاد
2025-10-31
ارتفاع بأسعار المحروقات... إليكم الجدول الجديد
اقتصاد
2025-10-31
ارتفاع بأسعار المحروقات... إليكم الجدول الجديد
0
آخر الأخبار
07:48
وفد من "الوطني الحر" التقى ابي المنى: التقاء بالنظرة حول امور عدة مطروحة
آخر الأخبار
07:48
وفد من "الوطني الحر" التقى ابي المنى: التقاء بالنظرة حول امور عدة مطروحة
0
أخبار لبنان
07:01
فياض: الأميركي يسعى لإدخال لبنان في مسار إشكالي وخطير يقوم على الإخضاع والاستسلام
أخبار لبنان
07:01
فياض: الأميركي يسعى لإدخال لبنان في مسار إشكالي وخطير يقوم على الإخضاع والاستسلام
0
أخبار لبنان
06:25
سلام: لبنان مستعد للانخراط في مفاوضات مع إسرائيل ولن يفوّت فرصة التغيير في المنطقة
أخبار لبنان
06:25
سلام: لبنان مستعد للانخراط في مفاوضات مع إسرائيل ولن يفوّت فرصة التغيير في المنطقة
0
أخبار لبنان
05:29
المرحلة العاشرة من خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين بدأت
أخبار لبنان
05:29
المرحلة العاشرة من خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين بدأت
0
تقارير نشرة الاخبار
16:54
سارة لينا… حضور لبناني يخطف الأضواء في Miss Universe رغم ما تشهده المسابقة من تحديات
تقارير نشرة الاخبار
16:54
سارة لينا… حضور لبناني يخطف الأضواء في Miss Universe رغم ما تشهده المسابقة من تحديات
0
أخبار لبنان
16:38
شركات استثمارية عالمية حضرت في مؤتمر "بيروت واحد" دعما للبنان ومن بينها مجموعة CMA CGM
أخبار لبنان
16:38
شركات استثمارية عالمية حضرت في مؤتمر "بيروت واحد" دعما للبنان ومن بينها مجموعة CMA CGM
0
أخبار لبنان
16:35
سلام: الحكومة تواصل جهودها بهدف بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها
أخبار لبنان
16:35
سلام: الحكومة تواصل جهودها بهدف بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الرياض… من احتضان الجاليات إلى الاحتفاء بثقافتها في فعالية "إنسجام عالمي"
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الرياض… من احتضان الجاليات إلى الاحتفاء بثقافتها في فعالية "إنسجام عالمي"
0
أخبار لبنان
13:45
وفد ألماني زار المبنى الجديد للكونسرفتوار الوطني في ضبيه
أخبار لبنان
13:45
وفد ألماني زار المبنى الجديد للكونسرفتوار الوطني في ضبيه
1
أمن وقضاء
12:10
أدرعي: حزب الله يعمل على ترميم منشآته في قرية بيت ليف الجنوبية وتم ابلاغ الالية ولم يعالج
أمن وقضاء
12:10
أدرعي: حزب الله يعمل على ترميم منشآته في قرية بيت ليف الجنوبية وتم ابلاغ الالية ولم يعالج
2
خبر عاجل
08:50
معلومات الـLBCI: نوح زعيتر في قبضة الجيش اللبنانيّ
خبر عاجل
08:50
معلومات الـLBCI: نوح زعيتر في قبضة الجيش اللبنانيّ
3
أمن وقضاء
11:35
أدرعي: دمرنا مستودعات أسلحة تابعة للوحدة الصاروخية لحزب الله بجنوب لبنان
أمن وقضاء
11:35
أدرعي: دمرنا مستودعات أسلحة تابعة للوحدة الصاروخية لحزب الله بجنوب لبنان
4
خبر عاجل
09:18
معلومات الـ LBCI: مخابرات الجيش أوقفت نوح زعيتر بكمين بين منطقتي يونين والكنيسة من دون وقوع اي اصابات
خبر عاجل
09:18
معلومات الـ LBCI: مخابرات الجيش أوقفت نوح زعيتر بكمين بين منطقتي يونين والكنيسة من دون وقوع اي اصابات
5
صحف اليوم
00:00
توقعات بمفاجأة "إيجابية" تعيد الأمور إلى نصابها بين بيروت وواشنطن
صحف اليوم
00:00
توقعات بمفاجأة "إيجابية" تعيد الأمور إلى نصابها بين بيروت وواشنطن
6
أمن وقضاء
04:44
المحكمة العسكرية تحدد الثلاثاء المقبل موعدًا لبدء محاكمة فضل شاكر
أمن وقضاء
04:44
المحكمة العسكرية تحدد الثلاثاء المقبل موعدًا لبدء محاكمة فضل شاكر
7
حال الطقس
02:50
مرتفع جوي ضخم يؤدي الى استقرار وارتفاع كبير بدرجات الحرارة...
حال الطقس
02:50
مرتفع جوي ضخم يؤدي الى استقرار وارتفاع كبير بدرجات الحرارة...
8
أخبار لبنان
05:07
بري في ذكرى الاستقلال: في الجنوب تختبر جدية السلطات في الوفاء بالتزاماتها وخصوصا إعادة الاعمار ووقف العدوان
أخبار لبنان
05:07
بري في ذكرى الاستقلال: في الجنوب تختبر جدية السلطات في الوفاء بالتزاماتها وخصوصا إعادة الاعمار ووقف العدوان
