سلام: لبنان مستعد للانخراط في مفاوضات مع إسرائيل ولن يفوّت فرصة التغيير في المنطقة

أكد رئيس الحكومة نواف سلام استعداد لبنان للانخراط في مفاوضات مع إسرائيل، معلناً التوجّه لطلب دعم أميركي لفتح مسار تفاوضي جديد.



وجدد سلام في حديث لوكالة بلومبرغ استعداد لبنان للبحث في الحدود البرية والمناطق التي تحتفظ بها إسرائيل، مشيراً إلى أنه سيطرح الملف مع واشنطن.



وأوضح أن خطة نزع السلاح جنوباً تتقدم، وأن الجيش يوسّع انتشاره على الحدود، فيما تواصل إسرائيل خرق وقف إطلاق النار وتمركزها في خمسة مواقع حدودية.



كما لفت إلى تشديد الجيش إجراءات ضبط التهريب مع سوريا.



وكشف عن عمل مشترك مع فرنسا والسعودية للتحضير لمؤتمر مانحين لدعم إعادة الإعمار، مؤكداً أن لبنان لن يفوّت فرصة التغيير في المنطقة.



وقال سلام: "نعمل مع فرنسا والسعودية لعقد مؤتمر مانحين لدعم إعادة إعمار لبنان وتعافي الاقتصاد".