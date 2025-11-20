الأخبار
توقيع 5 اتفاقيات بين لبنان ومؤسسة التمويل الدولية برعاية رئيس الحكومة... والبساط: الاصلاحات تخلق فرص جديدة للاستثمارات

أخبار لبنان
2025-11-20 | 06:29
توقيع 5 اتفاقيات بين لبنان ومؤسسة التمويل الدولية برعاية رئيس الحكومة... والبساط: الاصلاحات تخلق فرص جديدة للاستثمارات

رعى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا، حفل توقيع خمسة اتفاقيات بين لبنان ومؤسسة التمويل الدولية ممثلة بالمدير الأقليمي لمنطقة الشرق الأوسط خواجة افتاب احمد.

وتشمل الاتفاقيات الموقعة، 4 منها استثمارات مباشرة تتعلق بتمويل القروض الصغيرة، وواحدة استشارية مع وزارة الطاقة.

وأهمية هذه الاتفاقيات، تكمن في أنها اتت مباشرة بعد مؤتمر "بيروت واحد".

ووقع عن مؤسسة التمويل خواجة افتاب احمد ،وعن الجانب اللبناني الامين لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه، اتفاقية تتعلق بدعم مشاريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

كما تم توقيع اتفاقية تتعلق بدعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة وقعتها عن مؤسسة التمويل الدولية مومينا ايجاز الدين، وعن الجانب اللبناني زياد حلبي، واتفاقية تتعلق بدعم المشاريع التنموية والمبادرات المجتمعية وقعها عن الجانب اللبناني يوسف فواز.

أما اتفاقية تعزيز قطاع الكيماويات الاقليمي وقعها افتاب احمد، وعن الجانب اللبناني احسان بعلبكي، كذلك وقع سامي صغير مع افتاب أحمد اتفاقية لتعزيز قطاع الكيماويات.

بعد ذلك، عقد وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط و أفتاب أحمد مؤتمرًا صحافيًا، استهله الوزير البساط بالقول: "أنهينا اليوم توقيع خمسة اتفاقيات مهمة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لقسم القطاع الخاص من مجموعة البنك الدولي، تحت رعاية دولة الرئيس. وقد شملت هذه الاتفاقيات خمس مشاريع، أربعة منها استثمارات مباشرة:

-  تمويل القروض الصغيرة (Microfinance): بقيمة إجمالية تصل إلى 80 مليون دولار.
-  استثمار مباشر لشركة Matalek: بقيمة 30 مليون دولار، وهي شركة متخصصة في إنتاج أدوات كهربائية للتصدير الدولي.
-  استثمار مباشر لشركة "ميدكو "كيميائية إقليمية: بقيمة 40 مليون دولار، تعمل على التصنيع في لبنان وخارجه التصدير الإقليمي ولها تصنيف مميز في لبنان.

كما تم التوقيع على اتفاقية خامسة استشارية مع وزارة الطاقة لدراسة مشروع تحويل الغاز إلى طاقة في محطة دير عمار، بدعم من IFC". 

وأكد أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تقييم الإمكانيات الاستثمارية وتقديم الاستشارات المتخصصة خلال المرحلة المقبلة. 

وأشار الى أن هذا الاستثمار قد يكون حجمه كبيرًا ، "نحن لا نزال قيد دراسته ولكن IFC ستكون الى جانبنا لاستشارتهم خلال هذه الفترة".

وشرح أن "اهمية هذه الاتفاقيات انها اتت مباشرة بعد مؤتمر بيروت واحد، ونعتبر ذلك بانه بادرة خير وهو يشير الى ان هناك تجاوبا عربيا ودوليا، ومن المستثمرين اللبنانيين باعتبار أن لدى لبنان طاقات كبيرة جدًا". 

وأوضح أن هذه هي الرسالة المباشرة للمؤتمر حيث شارك ١٥٠ مستثمرًا من خارج لبنان، و٥٠ شركة كانت ممثلة والنقاش كان واضحًا.

وقال: "نحن واقعيون، لكن لدينا تفاؤل واقعي، وعندما نضع المسار على السكة الصحيحة فان الاستثمارات تاتي فالأكيد ان الاصلاحات تخلق فرص جديدة للاستثمارات".
 

