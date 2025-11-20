فياض: الأميركي يسعى لإدخال لبنان في مسار إشكالي وخطير يقوم على الإخضاع والاستسلام

رأى النائب علي فياض أن المسار الذي يسعى الأميركيون لإدخال لبنان به بات واضحاً، وأنه مسار إشكالي وخطير يقوم على الإخضاع والإستسلام الكامل للشروط الأميركية والإسرائيلية، وأنه يفتقد أدنى معايير التوازن، بما فيها التوازن الشكلي.



وقال فياض في خلال احتفال تكريمي للشهيد مهدي علي الزين لمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاده في مجمع الإمام المجتبى في السان تيريز: "هم لا يوقِّرون أحداً ولا يحترمون أحداً، ولا يأخذون بعين الإعتبار أية مواقع أو مسؤوليات أو مؤسسات دستورية، بل يتعاطون باستباحة مطلقة للقرارات والمصالح والصلاحيات اللبنانية".



واعتبر أن المسار الإشكالي والخطير الذي يسعى الأميركيون إليه، وضع لبنان كله في عين العاصفة والإستهداف، وأنه يؤكد ما نحذر منه من أن المشروع بات لا يقتصر على إستهداف سلاح المقاومة، وإنما يطال الوطن برمته".

وشدد على أن هذا المشروع لا يمكن أن يلقى إستجابة من أي لبناني تعني له الكرامة الوطنية شيئاً، أو يبني مواقف بالإستناد إلى معياري السيادة والمصالح الوطنية، إلا من باع نفسه للشيطان، وهم كثر للأسف.



ورأى ان مواجهة هذا الإستهداف تفرض الإلتفاف حول موقف وطني موحَّد، لا يلغي بالضرورة الإختلاف السياسي، ولكنه يلتقي على ثوابت أساسية وطنية، تعتبر مواجهة الأعمال العدائية الإسرائيلية أولوية، وترفض سياسة إستضعاف لبنان وإملاء الشروط المذلّة عليه، وعدم التفريط بكل ما يتعارض مع السيادة الوطنية.



وقال: "إننا ننظر بقلقٍ وغضب شديدين تجاه المواقف الداخلية التي تسوِّغ للعدو الإسرائيلي أن يوغل بدمائنا، أو تُعين الأميركي على إفقار شعبنا واستهدافه في لقمة عيشه ومصادر رزقه، وهذا يتناقض في الصميم مع ميثاق العيش المشترك ومرتكزات الإستقرار الداخلي، التي ينص عليها إتفاق الطائف والدستور اللبناني".