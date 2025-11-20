وزارة الخارجية الفرنسية: قلقون في شأن تكثيف الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان

أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنّ باريس قلقة في شأن تكثيف الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان.



ودعا الجيش الإسرائيليّ أيضًا إلى احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها.



وقال المتحدث: "موقفنا هو موقف احترام وقف إطلاق النار المبرم في 27 تشرين الثاني 2024".