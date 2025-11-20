توقيف صاحب مولد كهرباء في كفرجرة - جزين لمخالفته التسعيرة

أوقف مكتب امن الدولة في جزين، بمؤازرة وزارة الاقتصاد، المدعو ع .أ. س من بلدة كفرجرة، وهو صاحب مولد كهربائي، وذلك على خلفية رفع تسعيرة المولد .



على الاثر تم توقيفه وتحرير محضر ضبط بحقه.