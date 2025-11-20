الحوت يطلع رئيس الجمهورية على نتائج حركة الطيران التي تحققت خلال فصل الصيف

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في القصر الجمهوري في بعبدا، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لشركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، الذي شكر له "منحه الشركة وسام الاستحقاق اللبناني المذهب، خلال الاحتفال الذي أقيم في 11 تشرين الثاني لمناسبة مرور 80 عاما على تأسيسها".



وأطلع الحوت الرئيس عون على نتائج الحركة، التي تحققت خلال فصل الصيف الماضي، وسجلت زيادة عن العام الماضي بلغت 500 ألف راكب.