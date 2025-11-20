الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اليونيفيل: سجلنا أكثر من 7500 انتهاك جوي و2500 انتهاك بري شمال الخط الأزرق وأحلنا ما يزيد عن 360 مخبأ متروكا للأسلحة على الجيش

أخبار لبنان
2025-11-20 | 11:02
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اليونيفيل: سجلنا أكثر من 7500 انتهاك جوي و2500 انتهاك بري شمال الخط الأزرق وأحلنا ما يزيد عن 360 مخبأ متروكا للأسلحة على الجيش
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
اليونيفيل: سجلنا أكثر من 7500 انتهاك جوي و2500 انتهاك بري شمال الخط الأزرق وأحلنا ما يزيد عن 360 مخبأ متروكا للأسلحة على الجيش

 أعلنت "اليونيفيل" عبر منصة "أكس"، أنها "سجلت منذ اتفاقية وقف الأعمال العدائية العام الماضي، أكثر من 7,500 انتهاك جوي ونحو 2,500 انتهاك بري شمال الخط الأزرق. كما وجدت ما يزيد عن 360 مخبأ متروكا للأسلحة تم إحالتها على الجيش اللبناني، ويتم رفع التقارير عن كل هذه الانتهاكات إلى مجلس الأمن الدولي".

أخبار لبنان

سجلنا

انتهاك

و2500

انتهاك

الأزرق

وأحلنا

متروكا

للأسلحة

الجيش

LBCI التالي
أسرار الصحف 20-11-2025
أبو الحسن: فرص الحرب ترتفع... والمقاومة لم تتمكن من حماية نفسها ولن تستطيع حماية لبنان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-10-17

وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش وضع علامات على طول الخط الأصفر الذي يغطي أكثر من 50% من غزة للتحذير من أي انتهاك

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-03

اليونيفيل: الهجمات الإسرائيلية على جنودنا والجيش اللبناني قرب مارون الراس انتهاك خطير للـ1701

LBCI
أخبار دولية
2025-11-03

تركيا: على إسرائيل التوقف عن انتهاك وقف إطلاق النار في غزة

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-30

"اليونيفيل" قلقة من التوغل الإسرائيلي المسلح في بلدة بليدا: انتهاك صارخ للقرار ال1701 ولسيادة لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
14:30

الجيش: جرح عسكري في انفجار جسم مشبوه في محيط مركز للجيش في وادي زبقين

LBCI
أخبار لبنان
13:57

مرقص: الحكومة أقرّت معظم البنود.. الرئيس عون: نأمل استقلالا بلا أرض محتلة العام المقبل..سلام: تجاوبنا مع الملاحظات السعودية

LBCI
أخبار لبنان
13:41

الجمارك: توقيف سيارة "فان" محملة بكمية من الاجبان السورية المهربة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

قبل عشرة أيام من وصول البابا... تحضيرات يعمل عليها لبنان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-09

سلام بحث مع الحجار وعبود وزيدان الإستعدادات الشتوية ومعالجة تصريف مياه الأمطار

LBCI
خبر عاجل
2025-09-08

غارات اسرائيلية تستهدف جرود السلسلة الغربية لجبال لبنان في اطراف الهرمل

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-09

خليل الحية: أهالي قطاع غزة خاضوا حربًا لم يشهد لها العالم مثيلًا وتصدوا لطغيان إسرائيل وبطش جيشه ومجازره

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-16

صدور نتائج انتخاب عضوية نقابة المحامين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

قبل عشرة أيام من وصول البابا... تحضيرات يعمل عليها لبنان

LBCI
أخبار دولية
13:38

ثورة البيانات في المملكة: مستقبلٌ بدأ الآن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

هذه المؤسسات والقطاعات التي ستقفل تزامناً مع زيارة البابا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

تصاعد إسرائيليّ: سلاح الجو باشر استعداداته والذريعة تعزيز لقدرات الحزب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

بعد التهديد بقصف منازلها... الجيش سيدخل بيوت بيت ليف والاهالي لا يعارضون

LBCI
أخبار دولية
13:30

ستّ عالمات عربيات يثبّتن أنّ الإرادة تصنع إنجازًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

من هو نوح زعيتر؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

نوح في قبضة المخابرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

ثلثا اللبنانيين يعانون اضطرابًا نفسيًا: هل يكون الحلّ بالحشيش؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
08:50

معلومات الـLBCI: نوح زعيتر في قبضة الجيش اللبنانيّ

LBCI
خبر عاجل
09:18

معلومات الـ LBCI: مخابرات الجيش أوقفت نوح زعيتر بكمين بين منطقتي يونين والكنيسة من دون وقوع اي اصابات

LBCI
صحف اليوم
00:00

توقعات بمفاجأة "إيجابية" تعيد الأمور إلى نصابها بين بيروت وواشنطن

LBCI
حال الطقس
02:50

مرتفع جوي ضخم يؤدي الى استقرار وارتفاع كبير بدرجات الحرارة...

LBCI
أمن وقضاء
04:44

المحكمة العسكرية تحدد الثلاثاء المقبل موعدًا لبدء محاكمة فضل شاكر

LBCI
أخبار لبنان
12:07

ساعات قليلة قبل اغلاق باب تسجيل اللبنانيين غير المقيمين للاقتراع في الانتخابات النيابية 2026...

LBCI
أخبار لبنان
05:07

بري في ذكرى الاستقلال: في الجنوب تختبر جدية السلطات في الوفاء بالتزاماتها وخصوصا إعادة الاعمار ووقف العدوان

LBCI
آخر الأخبار
09:54

مصدر سوري للـLBCI: الكلام عن اتفاق بين بيروت ودمشق للافراج عن ٢٧ موقوفاً سورياً في السجون اللبنانية هو كلام غير دقيق

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More