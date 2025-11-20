اليونيفيل: سجلنا أكثر من 7500 انتهاك جوي و2500 انتهاك بري شمال الخط الأزرق وأحلنا ما يزيد عن 360 مخبأ متروكا للأسلحة على الجيش

أعلنت "اليونيفيل" عبر منصة "أكس"، أنها "سجلت منذ اتفاقية وقف الأعمال العدائية العام الماضي، أكثر من 7,500 انتهاك جوي ونحو 2,500 انتهاك بري شمال الخط الأزرق. كما وجدت ما يزيد عن 360 مخبأ متروكا للأسلحة تم إحالتها على الجيش اللبناني، ويتم رفع التقارير عن كل هذه الانتهاكات إلى مجلس الأمن الدولي".