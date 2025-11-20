الجيش يوضح عملية توقيف (ن.ز)

أوقفت مديرية المخابرات المواطن (ن.ز.) في كمين على طريق الكنيسة - بعلبك، بعد سلسلة عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة.



وأكّدت المديرية أنّ الموقوف هو أحد أخطر المطلوبين بموجب عدد كبير من مذكرات التوقيف، بجرائم تأليف عصابات تنشط ضمن عدد كبير من المناطق اللبنانية في الاتجار بالمخدِّرات والأسلحة وتصنيع المواد المخدرة، والسلب والسرقة بقوة السلاح.



وشددت على أنّ الموقوف أقدم في تواريخ سابقة على إطلاق النار نحو عناصر ومراكز للجيش ومنازل لمواطنين، وخطف أشخاص مقابل فدية مالية.



وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.