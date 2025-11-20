الأخبار
رئيس الجمهورية: المؤتمرات الدولية هي الردّ الحقيقيّ على بعض النفوس السوداء ونعمل على تجهيز المرافئ
أخبار لبنان
2025-11-20 | 17:57
رئيس الجمهورية: المؤتمرات الدولية هي الردّ الحقيقيّ على بعض النفوس السوداء ونعمل على تجهيز المرافئ
ذكّر رئيس الجمهورية جوزاف عون ياحتفال لبنان بعد يومين بذكرى استقلاله، متمنيًا أن يحلّ في السنة المقبلة من دون وجود أي شبرٍ محتلّ من الأراضي اللبنانية.
وأوضح، في بداية جلسة مجلس الوزراء، عدم إقامة احتفالات أو عرض عسكريّ في المناسبة، يعود للظروف التي يمرّ بها البلد، على أن يتمّ تكريم رجالات الاستقلال غدًا وفق التقليد.
وأشار إلى وجود ضريح في طرابلس لحوالى 14 طفلًا استشهدوا برصاص الانتداب خلال تظاهرهم للمطالبة بالاستقلال.
وأكّد أنّ الضريح لا يزال قائمًا، مطالبًا بتكريمهم في الكلمة التي ستُوجّه غدًا إلى اللبنانيين.
في سياق منفصل، لفت الرئيس عون إلى شكوى عدد من السفراء من عدم تنسيق بعض الوفود الرسمية اللبنانية معهم عند التوجه إلى عدد من الدول، رغم وجود سفراء فيها.
فدعا إلى وجوب التنسيق الدائم مع السفراء في هذا المجال.
وشكر كل من يساهم في إنجاح الزيارة المرتقبة لقداسة البابا إلى لبنان، موضحًا أنّ الجميع معنيّ بهذا الحدث الوطنيّ الكبير، خصوصًا أنّ قداسته اختار لبنان ليكون وجهته الأولى خارج الفاتيكان، بعد تركيا التي يزورها لمناسبة دينية.
الرئيس جوزاف عون في بداية جلسة مجلس الوزراء:
ونوّه بالمؤتمرات الدولية التي يستضيفها لبنان، مقدّرًا الجهود التي يبذلها الوزراء في إنجاحها عبر عملهم وتنسيقهم وشاكرًا كل المشاركين فيها، خصوصًا السعوديين.
واعتبر عون أنّه الردّ الحقيقيّ على بعض النفوس السوداء التي تتقصّد تشويه صورة البلد وعدم تقبّل وجود دولة تعمل للنهوض.
وكشف عن تسلمه دراسة من المدير العام لسكك الحديد والنقل المشترك تتضمّن مشروع ربط بيروت بالبقاع وبطرابلس عبر القطار، والجدوى المالية والاقتصادية منه.
وقال إنّها دراسة تستحق المتابعة الفعلية، "لأنّها قادرة على نقل لبنان إلى مرحلة جديدة في عالم النقل العام، خصوصًا مع المشاريع التي تُعَدّ في المنطقة، ومنها الخط الذي يربط الهند بالمملكة العربية السعودية".
وشدد على ضرورة الاستعداد عبر تجهيز المرافئ ووسائل النقل ومطار رفيق الحريري الدوليّ ومطار رينه معوض في القليعات قريبًا، لمواكبة هذه التطورات، حتى لا يبقى لبنان متخلفًا عما يجري التحضير له إقليميًا.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
الجمهورية:
المؤتمرات
الدولية
الردّ
الحقيقيّ
النفوس
السوداء
ونعمل
تجهيز
المرافئ
