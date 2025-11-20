الأخبار
رئيس الجمهورية: المؤتمرات الدولية هي الردّ الحقيقيّ على بعض النفوس السوداء ونعمل على تجهيز المرافئ

أخبار لبنان
2025-11-20 | 17:57
رئيس الجمهورية: المؤتمرات الدولية هي الردّ الحقيقيّ على بعض النفوس السوداء ونعمل على تجهيز المرافئ
رئيس الجمهورية: المؤتمرات الدولية هي الردّ الحقيقيّ على بعض النفوس السوداء ونعمل على تجهيز المرافئ

ذكّر رئيس الجمهورية جوزاف عون ياحتفال لبنان بعد يومين بذكرى استقلاله، متمنيًا أن يحلّ في السنة المقبلة من دون وجود أي شبرٍ محتلّ من الأراضي اللبنانية. 

وأوضح، في بداية جلسة مجلس الوزراء، عدم إقامة احتفالات أو عرض عسكريّ في المناسبة، يعود للظروف التي يمرّ بها البلد، على أن يتمّ تكريم رجالات الاستقلال غدًا وفق التقليد.

وأشار إلى وجود ضريح في طرابلس لحوالى 14 طفلًا استشهدوا برصاص الانتداب خلال تظاهرهم للمطالبة بالاستقلال.

وأكّد أنّ الضريح لا يزال قائمًا، مطالبًا بتكريمهم في الكلمة التي ستُوجّه غدًا إلى اللبنانيين.

في سياق منفصل، لفت الرئيس عون إلى شكوى عدد من السفراء من عدم تنسيق بعض الوفود الرسمية اللبنانية معهم عند التوجه إلى عدد من الدول، رغم وجود سفراء فيها.

فدعا إلى وجوب التنسيق الدائم مع السفراء في هذا المجال.

وشكر كل من يساهم في إنجاح الزيارة المرتقبة لقداسة البابا إلى لبنان، موضحًا أنّ الجميع معنيّ بهذا الحدث الوطنيّ الكبير، خصوصًا أنّ قداسته اختار لبنان ليكون وجهته الأولى خارج الفاتيكان، بعد تركيا التي يزورها لمناسبة دينية.

الرئيس جوزاف عون في بداية جلسة مجلس الوزراء:

ونوّه بالمؤتمرات الدولية التي يستضيفها لبنان، مقدّرًا الجهود التي يبذلها الوزراء في إنجاحها عبر عملهم وتنسيقهم وشاكرًا كل المشاركين فيها، خصوصًا السعوديين. 

واعتبر عون أنّه الردّ الحقيقيّ على بعض النفوس السوداء التي تتقصّد تشويه صورة البلد وعدم تقبّل وجود دولة تعمل للنهوض.

وكشف عن تسلمه دراسة من المدير العام لسكك الحديد والنقل المشترك تتضمّن مشروع ربط بيروت بالبقاع وبطرابلس عبر القطار، والجدوى المالية والاقتصادية منه.

وقال إنّها دراسة تستحق المتابعة الفعلية، "لأنّها قادرة على نقل لبنان إلى مرحلة جديدة في عالم النقل العام، خصوصًا مع المشاريع التي تُعَدّ في المنطقة، ومنها الخط الذي يربط الهند بالمملكة العربية السعودية".

وشدد على ضرورة الاستعداد عبر تجهيز المرافئ ووسائل النقل ومطار رفيق الحريري الدوليّ ومطار رينه معوض في القليعات قريبًا، لمواكبة هذه التطورات، حتى لا يبقى لبنان متخلفًا عما يجري التحضير له إقليميًا.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

الجمهورية:

المؤتمرات

الدولية

الردّ

الحقيقيّ

النفوس

السوداء

ونعمل

تجهيز

المرافئ

توقعات بمفاجأة "إيجابية" تعيد الأمور إلى نصابها بين بيروت وواشنطن
أسرار الصحف 20-11-2025
LBCI
خبر عاجل
2025-09-15

الرئيس عون: إنّ المستهدف الحقيقيّ على الدوحة هو مفهوم الوساطة وتصفية فكرة التفاوض نفسها

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-18

عون في افتتاح مؤتمر "بيروت 1": الإصلاحات التي نقوم بها ليست سهلة وتواجه مقاومة داخل النظام نفسه لأن التغيير الحقيقي يَمسّ مصالح مترسخة لكنّنا مستمرون

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-16

سلام من صيدا: مشروعنا استعادة الدولة ونعمل لعقد مؤتمر دولي لدعم الأجهزة الأمنية والإعمار

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-21

مصدر ديبلوماسيّ فرنسيّ: فرنسا تعمل على تنظيم مؤتمرٍ دوليّ لدعم الجيش اللبنانيّ

LBCI
أمن وقضاء
20:30

الجيش: جرح عسكري في انفجار جسم مشبوه في محيط مركز للجيش في وادي زبقين

LBCI
أخبار لبنان
19:57

مرقص: الحكومة أقرّت معظم البنود.. الرئيس عون: نأمل استقلالا بلا أرض محتلة العام المقبل..سلام: تجاوبنا مع الملاحظات السعودية

LBCI
أخبار لبنان
19:41

الجمارك: توقيف سيارة "فان" محملة بكمية من الاجبان السورية المهربة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:38

قبل عشرة أيام من وصول البابا... تحضيرات يعمل عليها لبنان

LBCI
أمن وقضاء
2025-11-05

الأمن العام: نُحذّر من روابط مزيفة تنتحل اسم "الصليب الأحمر" لسرقة بيانات المواطنين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:31

تصاعد إسرائيليّ: سلاح الجو باشر استعداداته والذريعة تعزيز لقدرات الحزب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:38

قبل عشرة أيام من وصول البابا... تحضيرات يعمل عليها لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:37

هذه المؤسسات والقطاعات التي ستقفل تزامناً مع زيارة البابا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:38

قبل عشرة أيام من وصول البابا... تحضيرات يعمل عليها لبنان

LBCI
أخبار دولية
19:38

ثورة البيانات في المملكة: مستقبلٌ بدأ الآن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:37

هذه المؤسسات والقطاعات التي ستقفل تزامناً مع زيارة البابا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:31

تصاعد إسرائيليّ: سلاح الجو باشر استعداداته والذريعة تعزيز لقدرات الحزب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:30

بعد التهديد بقصف منازلها... الجيش سيدخل بيوت بيت ليف والاهالي لا يعارضون

LBCI
أخبار دولية
19:30

ستّ عالمات عربيات يثبّتن أنّ الإرادة تصنع إنجازًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:27

من هو نوح زعيتر؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:26

نوح في قبضة المخابرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:24

ثلثا اللبنانيين يعانون اضطرابًا نفسيًا: هل يكون الحلّ بالحشيش؟

LBCI
خبر عاجل
14:50

معلومات الـLBCI: نوح زعيتر في قبضة الجيش اللبنانيّ

LBCI
خبر عاجل
15:18

معلومات الـ LBCI: مخابرات الجيش أوقفت نوح زعيتر بكمين بين منطقتي يونين والكنيسة من دون وقوع اي اصابات

LBCI
صحف اليوم
06:00

توقعات بمفاجأة "إيجابية" تعيد الأمور إلى نصابها بين بيروت وواشنطن

LBCI
حال الطقس
08:50

مرتفع جوي ضخم يؤدي الى استقرار وارتفاع كبير بدرجات الحرارة...

LBCI
أمن وقضاء
10:44

المحكمة العسكرية تحدد الثلاثاء المقبل موعدًا لبدء محاكمة فضل شاكر

LBCI
أخبار لبنان
18:07

ساعات قليلة قبل اغلاق باب تسجيل اللبنانيين غير المقيمين للاقتراع في الانتخابات النيابية 2026...

LBCI
أخبار لبنان
11:07

بري في ذكرى الاستقلال: في الجنوب تختبر جدية السلطات في الوفاء بالتزاماتها وخصوصا إعادة الاعمار ووقف العدوان

LBCI
آخر الأخبار
15:54

مصدر سوري للـLBCI: الكلام عن اتفاق بين بيروت ودمشق للافراج عن ٢٧ موقوفاً سورياً في السجون اللبنانية هو كلام غير دقيق

