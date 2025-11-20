ساعات قليلة قبل اغلاق باب تسجيل اللبنانيين غير المقيمين للاقتراع في الانتخابات النيابية 2026...

بلغ عدد المسجّلين من اللبنانيين غير المقيمين للاقتراع في الانتخابات النيابية 2026، أكثر من 137 ألف ناخب في مختلف دول الاغتراب.



ومع اقتراب انتهاء المهلة المحدّدة منتصف هذا الليل، تسجّل الساعات الأخيرة حركة كثيفة على المنصّة المخصّصة للتسجيل، في وقت تدعو الجهات المعنية اللبنانيين غير المقيمين الذين لم يستكملوا بعد إجراءاتهم إلى المبادرة والتسجيل عبر الرابط المخصّص قبل انتهاء المهلة.