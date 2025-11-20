مقررات الجلسة الحكومية

أقرّ مجلس الوزراء مُعظم جدول أعمال الجلسة، وفق ما أعلن وزير الإعلام بول مرقص.



وعيّن أنطون معكرون رئيسًا لمجلس إدارة مديرًا عامًا لمصلحة مياه البقاع.



ولفت إلى أنّه "تقدّم بطلب رسميّ لإدراج قضية المصوّر سمير كسّاب على جدول أعمال اللجنة اللبنانية–السورية".



وأكّد رفع كتاب للحكومة في هذا الخصوص.