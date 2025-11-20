نقابة المستشفيات استنكرت الاعتداء الذي تعرض له أحد الممرضين: لملاحقة المعتدين وتوقيفهم

استنكرت نقابة المستشفيات في لبنان بشدة الاعتداء الذي تعرض له أحد الممرضين في قسم الطوارئ في مستشفى طرابلس الحكومي اليوم، أثناء قيامه بواجبه المهنيّ الانساني، رغم الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي ترهق الطواقم الطبية والتمريضية في مختلف أنحاء البلاد.



وأكّدت النقابة رفضها وشجبها القاطع لمثل هذه التصرفات وأي شكل من أشكال العنف الذي يستهدف بين الحين والآخر القطاع الاستشفائي والعاملين فيه، الذين لم يتوانوا يوماً عن تقديم الرعاية الصحية والإسعافات الأولية حتى في أصعب الظروف.



وأعلنت تضامنها الكامل مع موقف وزارة الصحة العامة.

ودعت الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة إلى ملاحقة المعتدين وتوقيفهم، وإنزال أشد العقوبات بحقهم دون أي تهاون، بما يضمن حماية الصروح الاستشفائية وصون سلامة المرضى والعاملين فيها.