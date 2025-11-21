الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
سلاسل دهب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بساط: ما يحصل يهيئ طرابلس لتكون قلب الاقتصاد لكل الشمال

أخبار لبنان
2025-11-21 | 06:48
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بساط: ما يحصل يهيئ طرابلس لتكون قلب الاقتصاد لكل الشمال
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بساط: ما يحصل يهيئ طرابلس لتكون قلب الاقتصاد لكل الشمال

ترأس وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط اجتماعين متتاليين لمجلسي معرض رشيد كرامي الدوليّ.

 

وبحثوا في خطط استراتيجية للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس ولمعرض رشيد كرامي.

 

وقال: “إنّ العمل الذي يقوم به المجلس على مستوى الترميم والتفعيل والتهيئة لإدارة اصول المعرض من خلال خطة إستراتيجية، وفي الوقت عينه ما يحصل على مستوى المنطقة الاقتصادية الخاصة يهيئ المنطقة لتكون قلب الاقتصاد لكل الشمال، وايضا ربما لكل لبنان”.

 

ولفت إلى انّ "ما لُمس من خلال مركز لوجستي او نصوص قانونية، يدل على ان العمل جار، ونتمنى لهم التوفيق والخير".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

طرابلس

لتكون

الاقتصاد

الشمال

LBCI التالي
جولة ميدانية للصحافيين للاطلاع على الأعمال المنجزة الطرقات تحضيرًا لزيارة البابا
اللواء الركن لاوندس في عيد الاستقلال: قوة الحق ركيزة صمود الدولة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2025-10-29

بساط اختتم زيارته سلطنة عمان وتأسيس لجنة اقتصادية ثنائية

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-23

مصلحة الإقتصاد في الشمال تسطر محضر ضبط بحق معمل غير مستوف للشروط الصحية لتكرير زيت الزيتون في طرابلس

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-20

مصلحة الإقتصاد في الشمال أقفلت محلًا للألبان والأجبان غير مستوف للشروط الصحية

LBCI
اقتصاد
2025-10-23

وزارة الاقتصاد ترفع محاضر ضبط وتضبط مولدين لمخالفات تركيب العدادات في طرابلس

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:02

سلام افتتح مؤتمر "المواطنة المسؤولة": لاستكمال الإصلاح وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية

LBCI
أخبار لبنان
09:56

البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان يوجّه رسالة بمناسبة عيد الاستقلال اللبناني

LBCI
أخبار لبنان
09:05

جابر افتتح مشروع محطة الطاقة الهجينة في "الريجي": الدولة مصممة على المضي ببرنامج شفاف مع صندوق النقد

LBCI
أخبار لبنان
08:31

عون: لبنان يرحب بأي دعم يقدمه الاتحاد الاوروبي ولاسيما بعد انسحاب "اليونيفيل"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
2025-09-19

"لا توجد كلمات تصف الجحيم الذي عشتِه"... والدة بيلا حديد تكشف عن معاناة ابنتها مع مرضها: سنواصل القتال معًا

LBCI
اقتصاد
02:18

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
فنّ
2025-09-15

إليكم أبرز الفائزين في جوائز إيمي بنسختها السابعة والسبعين

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-28

الجزيرة: تجدد الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:16

تسجيل اللبنانيين في الخارج للانتخابات… مؤشرات أوّلية

LBCI
أخبار لبنان
06:51

جولة ميدانية للصحافيين للاطلاع على الأعمال المنجزة الطرقات تحضيرًا لزيارة البابا

LBCI
أخبار لبنان
06:48

بساط: ما يحصل يهيئ طرابلس لتكون قلب الاقتصاد لكل الشمال

LBCI
أخبار لبنان
04:03

سلام من مؤتمر "المواطنة المسؤولة": لم يعد لدينا ترف إضاعة الوقت والفرص وقد أضعنا منها الكثير

LBCI
أخبار لبنان
01:08

الحجار من باريس: نعمل بقوة لنوفر لكم ممارسة حقكم الانتخابيّ بكل سلاسة وسهولة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

قبل عشرة أيام من وصول البابا... تحضيرات يعمل عليها لبنان

LBCI
أخبار دولية
13:38

ثورة البيانات في المملكة: مستقبلٌ بدأ الآن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

هذه المؤسسات والقطاعات التي ستقفل تزامناً مع زيارة البابا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

تصاعد إسرائيليّ: سلاح الجو باشر استعداداته والذريعة تعزيز لقدرات الحزب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
موضة وجمال
20:19

سارة لينا بو جودة ترفع اسم لبنان عالياً في حفل ملكة جمال الكون 2025 (فيديو)

LBCI
اقتصاد
02:18

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
موضة وجمال
00:00

تتويج ملكة جمال المكسيك بلقب ملكة جمال الكون 2025 (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

من هو نوح زعيتر؟

LBCI
أخبار لبنان
12:07

ساعات قليلة قبل اغلاق باب تسجيل اللبنانيين غير المقيمين للاقتراع في الانتخابات النيابية 2026...

LBCI
اسرار
23:46

أسرار الصحف المحلية ٢١-١١-٢٠٢٥

LBCI
خبر عاجل
11:43

الرئيس السوريّ أحمد الشرع استقبل في قصر الشعب نائب رئيس مجلس الوزراء اللبنانيّ طارق متري للبحث في سبل تطوير العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

هذه المؤسسات والقطاعات التي ستقفل تزامناً مع زيارة البابا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More