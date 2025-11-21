بساط: ما يحصل يهيئ طرابلس لتكون قلب الاقتصاد لكل الشمال

ترأس وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط اجتماعين متتاليين لمجلسي معرض رشيد كرامي الدوليّ.

وبحثوا في خطط استراتيجية للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس ولمعرض رشيد كرامي.

وقال: “إنّ العمل الذي يقوم به المجلس على مستوى الترميم والتفعيل والتهيئة لإدارة اصول المعرض من خلال خطة إستراتيجية، وفي الوقت عينه ما يحصل على مستوى المنطقة الاقتصادية الخاصة يهيئ المنطقة لتكون قلب الاقتصاد لكل الشمال، وايضا ربما لكل لبنان”.

ولفت إلى انّ "ما لُمس من خلال مركز لوجستي او نصوص قانونية، يدل على ان العمل جار، ونتمنى لهم التوفيق والخير".