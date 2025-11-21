افرام لـ جدل: عون قال للجميع الليلة "Game Over"... وعلينا التأسيس لحوار بناء يؤدي لوقف إطلاق النار وإتفاقيات في الشرق

رأى النائب نعمة افران أن "الرئيس عون قال للجميع الليلة "Game Over"، والمبادرة التي أعلن عنها تنطلق من موافقة إسرائيل على الانسحاب من النقاط الخمس."وفي حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI، قال إن "الجيش اللبناني "ما عم بشوف حالو" بما يقوم به في الجنوب، وإجتماعات الـMechanism بناءة."وأشار إلى أن "الجيش الأميركي حتى هذه اللحظة ينظر إلى الجيش اللبناني كأخ صغير لا كعدو."وشدد افران على أنه "علينا التأسيس لحوار بناء يؤدي الى وقف لاطلاق النار والى اتفاقيات في الشرق، والعالم متجه الى "أقل ايديولوجية واكثر عملانية"."وسأل: "أين قوة لبنان؟ لا دفاع جوي لدينا ويمكنني قراءة إعادة الحزب تكوينه بطريقة إيجابية كحزب سياسي."ولفت إلى أنه "لا شك أن الرئيس عون يهيئ النفس الإدارية والعسكرية لأن تكون المبادرة التي تحدث عنها جدية."وأعلن أن "الصادرات اللبنانية الى المملكة العربية السعودية ستستأنف في غضون أقل من شهر."وقال إن "الإغتراب اللبناني لديه منطق معين، وهو لم يتسجل لأنه يرفض الـ6."وكشف أن "وليد خوري هو الاقرب لان نتحالف معه في جبيل لكن لا شيء محسوما وانا أخذت قرارا بعدم الاستعجال."