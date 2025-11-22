وزير الإعلام في عيد الاستقلال: نجدد التزامنا رسالة الدولة والمؤسسات

كتب وزير الإعلام المحامي بول مرقص عبر "إكس": "في عيد الاستقلال نجدد التزامنا رسالة الدولة والمؤسسات، وحق اللبنانيين في وطن يليق بتضحياتهم. فلنجعل من الوحدة قوة، ومن الحرية مسؤولية، ومن الإعلام مساحة تجمع ولا تفرّق.

كل عام ولبنان أكثر صمودًا وازدهارًا".