كنعان من جورة البلوط: مُطالبون اليوم أكثر من أي وقت بالالتفاف حول دولتنا مع كُل الأحرار والاستقلاليين

أقامت بلدة جورة البلّوط، وجريا على عادتها في ذكرى الاستقلال، نشاطا احتفاليا من وحي المُناسبة، تخلله رفع العلم اللبناني في ساحة البلدة، في حُضور النائب ابراهيم كنعان، رئيس بلدية جورة البلوط المحامي عصام أبو جودة، وحشد من رُؤساء البلديات ومخاتير البلدات المتنية المُجاورة، والإعلاميين.إستهل النائب كنعان كلمته بالإشارة إلى أن "للعيد هذه السنة نكهة مُختلفة، بوجود بلدية في جورة البلوط أخيرا". واستطرد: "طبعا هذا الأمر ما كان ليحدُث، لولا الأستاذ عصام الذي حمل هذه القضية على عاتقه، كما وغيرها من القضايا التي تهم بلدته".وأشاد ببلدية جورة البلوط "التي كانت نموذجا في الانتخابات البلدية، وقد لمت شمل الجميع تحت سقفها"... كما وأشاد أيضا بـ "الاعتزاز بالنفس، وبالفخر والعزة التي نلحظها في جورة البلوط وفي الكثير من بلداتنا، والتي هي خير دليل على الإرادة الكبيرة والقوية لدى شعبنا وناسنا وأهلنا، بالتمسك بجيشنا الذي هو عماد الوطن، والذي هو أيضا أساس لكُل ما هو استقلال وقرار حر وسيادة... وطبعا مع كل القوى العسكرية الأُخرى".وشدد كنعان في كلمته على أن "من لم يعِ بعد أن دولته تحميه، وحدها، بجيشها على كُل الأرض اللُبنانية، وبسلاح الجيش وحده... ومن لم يرَ بعد هذا الواقع، على رُغم كُل التجارب المُدمرة والانتحارية التي شهدناها... والتي هددت الكيان والوجود... ومن لم يُدرك بعد أن في عملية (التفخيت) بالدولة وبرئيسها وبجيشها، نُضيع فرصة تاريخية، في هذه المرحلة لاستعادة لُبنان وسيادته واستقلاله وقراره الحر... فهؤلاء الذين لم يُدركوا بعد كُل هذه الأُمور، فإنهم لا يستأهلون لُبنان".وأكد "أننا مُطالبون اليوم أكثر من أي وقت، بالالتفاف حول دولتنا، مع كُل الأحرار والاستقلاليين، وأن يكون خيارنا الدولة والشرعية والجيش".وجزم: "نحن نحمل هذه القضية قبل أي قضية أُخرى. وهذا القرار ليس جديدا وإنما هو في حاجة إلى ترجمة فعلية وعملية في ظل التحديات الكبيرة التي نُواجهها".واستطرد: "الأمس كانت لرئيس الجُمهورية كلمة في عيد الاستقلال، وقد وجه رسالتين اثنتين: إلى الداخل والخارج. للداخل أكد (الرئيس جوزاف عون) أننا سنُكمل الجُهود المبذولة. وهذه الدولة ستقوم، والجيش سينتشر على كُل الأراضي اللُبنانية، وهذه الرسالة كانت من الجنوب، وتحديدا من ثُكنة للجيش اللُبناني. وأعتقد أن من يفهم هذه الرسالة، عليه أن يعود ويُدرك معناها" .وتابع: "الرسالة إلى الخارج مفادها أن أي تشكيك في الجيش اللبناني، هو خط أحمر. ونحن مُستعدون، ويدنا ممدودة، للحديث في كُل المواضيع، وللتعاون لمصلحة لُبنان، ولكننا مُستعدون لذلك من خلال مُؤسساتنا، وكرامتنا وسيادتنا، وعلى رأسها الجيش اللبناني".