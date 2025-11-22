الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
شارك تانك
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

كنعان من جورة البلوط: مُطالبون اليوم أكثر من أي وقت بالالتفاف حول دولتنا مع كُل الأحرار والاستقلاليين

أخبار لبنان
2025-11-22 | 09:50
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
كنعان من جورة البلوط: مُطالبون اليوم أكثر من أي وقت بالالتفاف حول دولتنا مع كُل الأحرار والاستقلاليين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
كنعان من جورة البلوط: مُطالبون اليوم أكثر من أي وقت بالالتفاف حول دولتنا مع كُل الأحرار والاستقلاليين

 أقامت بلدة جورة البلّوط، وجريا على عادتها في ذكرى الاستقلال، نشاطا احتفاليا من وحي المُناسبة، تخلله رفع العلم اللبناني في ساحة البلدة، في حُضور النائب ابراهيم كنعان، رئيس بلدية جورة البلوط المحامي عصام أبو جودة، وحشد من رُؤساء البلديات ومخاتير البلدات المتنية المُجاورة، والإعلاميين.

كنعان

إستهل النائب كنعان كلمته بالإشارة إلى أن "للعيد هذه السنة نكهة مُختلفة، بوجود بلدية في جورة البلوط أخيرا". واستطرد: "طبعا هذا الأمر ما كان ليحدُث، لولا الأستاذ عصام الذي حمل هذه القضية على عاتقه، كما وغيرها من القضايا التي تهم بلدته".

وأشاد ببلدية جورة البلوط "التي كانت نموذجا في الانتخابات البلدية، وقد لمت شمل الجميع تحت سقفها"... كما وأشاد أيضا بـ "الاعتزاز بالنفس، وبالفخر والعزة التي نلحظها في جورة البلوط وفي الكثير من بلداتنا، والتي هي خير دليل على الإرادة الكبيرة والقوية لدى شعبنا وناسنا وأهلنا، بالتمسك بجيشنا الذي هو عماد الوطن، والذي هو أيضا أساس لكُل ما هو استقلال وقرار حر وسيادة... وطبعا مع كل القوى العسكرية الأُخرى".

وشدد كنعان في كلمته على أن "من لم يعِ بعد أن دولته تحميه، وحدها، بجيشها على كُل الأرض اللُبنانية، وبسلاح الجيش وحده... ومن لم يرَ بعد هذا الواقع، على رُغم كُل التجارب المُدمرة والانتحارية التي شهدناها... والتي هددت الكيان والوجود... ومن لم يُدرك بعد أن في عملية (التفخيت) بالدولة وبرئيسها وبجيشها، نُضيع فرصة تاريخية، في هذه المرحلة لاستعادة لُبنان وسيادته واستقلاله وقراره الحر... فهؤلاء الذين لم يُدركوا بعد كُل هذه الأُمور، فإنهم لا يستأهلون لُبنان".

وأكد "أننا مُطالبون اليوم أكثر من أي وقت، بالالتفاف حول دولتنا، مع كُل الأحرار والاستقلاليين، وأن يكون خيارنا الدولة والشرعية والجيش".
وجزم: "نحن نحمل هذه القضية قبل أي قضية أُخرى. وهذا القرار ليس جديدا وإنما هو في حاجة إلى ترجمة فعلية وعملية في ظل التحديات الكبيرة التي نُواجهها".

واستطرد: "الأمس كانت لرئيس الجُمهورية كلمة في عيد الاستقلال، وقد وجه رسالتين اثنتين: إلى الداخل والخارج. للداخل أكد (الرئيس جوزاف عون) أننا سنُكمل الجُهود المبذولة. وهذه الدولة ستقوم، والجيش سينتشر على كُل الأراضي اللُبنانية، وهذه الرسالة كانت من الجنوب، وتحديدا من ثُكنة للجيش اللُبناني. وأعتقد أن من يفهم هذه الرسالة، عليه أن يعود ويُدرك معناها" .

وتابع: "الرسالة إلى الخارج مفادها أن أي تشكيك في الجيش اللبناني، هو خط أحمر. ونحن مُستعدون، ويدنا ممدودة، للحديث في كُل المواضيع، وللتعاون لمصلحة لُبنان، ولكننا مُستعدون لذلك من خلال مُؤسساتنا، وكرامتنا وسيادتنا، وعلى رأسها الجيش اللبناني".
 

أخبار لبنان

البلوط:

مُطالبون

اليوم

بالالتفاف

دولتنا

الأحرار

والاستقلاليين

LBCI التالي
أسرار الصحف المحلية ٢٢-١١-٢٠٢٥
عراقجي يدعو رجي إلى زيارة طهران ويقول إنه مستعد أيضا لزيارة بيروت إذا تلقى دعوة رسمية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-10-13

ترامب: إسرائيل والولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط ستكون أكثر أمنا من أي وقت مضى

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-19

النائب هادي ابو الحسن لـ"حوار المرحلة": نتمسك بالجيش وبدوره اكثر من اي وقت مضى وندعو للالتفاف حوله ومن يردع اسرائيل؟ واميركا هي الوسيط والوسيط يجب ان يكون نزيها

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-07

حماس: نجدد مطالبة الدول العربية والإسلامية بقطع العلاقات مع الاحتلال ورفض كل مشاريع التطبيع

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-05

روبيو: نحن أقرب أكثر من أي وقت مضى لإعادة جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:33

وزير الإعلام في عيد الاستقلال: نجدد التزامنا رسالة الدولة والمؤسسات

LBCI
أخبار لبنان
09:24

ادرعي: الجيش الاسرائيلي هاجم منصات صاروخية وموقعين عسكريين لحزب الله

LBCI
أخبار لبنان
09:10

يوحنا العاشر زار مطرانية بيروت: رسالتنا أن نتكاتف جميعًا إلى جانب رئيس الجمهورية والدولة

LBCI
أخبار لبنان
08:29

​قائد الجيش: خطة الجيش في منطقة جنوب الليطاني تسير وفق الجدول الزمني المحدَّد والخطوات التي تحققت تعد إنجازا كبيرا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2025-10-01

طقس متقلب مع احتمال لامطار محلية...

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-12

مقدمة النشرة المسائية 12-10-2025

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-28

السفير البابوي أعلن من المركز الكاثوليكي للاعلام البرنامج الرسمي لزيارة البابا لاوون

LBCI
منوعات
2025-11-16

أثناء توجهه إلى المدرسة... شجار يودي بحياة ابن الـ11 عاماً في لاس فيغاس: إليكم ما حصل!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:01

الطيران الاسرائيلي استهدف سيارة على طريق زوطر الشرقية في النبطية

LBCI
أخبار دولية
06:04

ماكرون: مجموعة العشرين في خطر وتواجه صعوبة بالغة في حل الأزمات

LBCI
أخبار دولية
16:25

ترامب. أميركا أزالت غيمة سوداء عن الشرق الأوسط بتقليص حجم إيران... وسأدعو الرئيس عون إلى البيت الأبيض

LBCI
موضة وجمال
13:52

من ضحية تنمر الى اجمل امراة بالكون

LBCI
أخبار دولية
13:50

من الرؤية الى التنفيذ: السعودية تجذب الشركات العالمية… و680 مقرّاً ينتقل إلى الرياض

LBCI
أخبار لبنان
13:43

متري للـLBCI: العلاقة بين لبنان وسوريا سلكت طريقها العملية نحو التعافي من الشوائب

LBCI
أخبار لبنان
13:41

السفير البابوي باولو بورجيا للـLBCI: لمست حماسة واندفاعة لدى اللبنانيين لمواكبة زيارة البابا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

ورشة الطرق البابوية… محطة ضمن الخطة الوطنية الشاملة لوزارة الأشغال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

قلق إسرائيلي متصاعد من صمت حزب الله وترقّب لجولة قتال مؤجلة مع لبنان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
12:51

توقيف شخص قام بتسميم أكثر من ٨ أشخاص بمادة "اللانيت" القاتلة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

هكذا سقط نوح زعيتر في قبضة المخابرات

LBCI
خبر عاجل
15:52

توقيف رئيسة إقليم لدى الجمارك باسكال إيليا والمراقب أول عزام الكنج والمراقبين رامي جمال وإدوار العلم

LBCI
خبر عاجل
13:24

الرئيس عون يعلن من الجنوب إلى العالم عن مبادرة بنقاط خمس...

LBCI
خبر عاجل
15:56

ترامب قال ردًا على سؤال إنه سيقوم بدعوة الرئيس عون لزيارة البيت الأبيض

LBCI
آخر الأخبار
15:18

مدير التحالف الأميركي الشرق أوسطي للديمقراطية توم حرب لـ جدل: خطاب الرئيس عون للإستهلاك المحلي وكان يجب أن يكون هناك خارطة طريق وهو خلط الأمور كلها بمجموعة واحدة ولا يمكن إستلام النقاط الخمس قبل حصر السلاح

LBCI
خبر عاجل
11:53

استهداف سيارة عند مدخل بلدة فرون - جنوب لبنان ومعلومات عن اصابات

LBCI
موضة وجمال
13:52

من ضحية تنمر الى اجمل امراة بالكون

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More