الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

باسيل: لا يمكننا الا أن نسمع بتقدير الكلمة التي قالها رئيس الجمهورية

أخبار لبنان
2025-11-23 | 02:20
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
باسيل: لا يمكننا الا أن نسمع بتقدير الكلمة التي قالها رئيس الجمهورية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
باسيل: لا يمكننا الا أن نسمع بتقدير الكلمة التي قالها رئيس الجمهورية

اعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أنه لا يمكن "الا أن ننظر ونسمع بتقدير الكلمة التي قالها رئيس الجمهورية جوزاف عون بمسؤولية وحكمة لأنه يسعى لأن يحصّل حقوقاً للبنان أو يمنع حرباً أهلية عنه".

وقال باسيل: "اليوم استقلالنا مجروح لأن ارضنا احتلت من جديد من جيش احتلال يستولي على أرض ليست له ويشيد فيها حائطا وكل الاستقلاليين السياديين القدامى والجدد يسكتون، لماذا؟ لأنها اسرائيل واليوم زمنها! هؤلاء يعرفون جيدا كيف يخضعون ويركعون وبمنطق القوّة يقبلون ولا يتكلمون حين يُمس قائد الجيش أو الجيش".

وأضاف: "من هنا عندما ترون أحداً يمس المؤسسة العسكرية ترون التيار الوطني الحر ومناصريه يعبرون عن تضامنهم مع الجيش، على عكس من لا يحبون الجيش الذين يعبرون أيضا عن كرههم للجيش الذي يتطاولون عليه، ولهذا نحن في عيد الاستقلال لا يمكننا الا أن ننظر ونسمع بتقدير الكلمة التي قالها رئيس الجمهورية جوزاف عون بمسؤولية وحكمة لأنه يسعى لأن يحصّل حقوقاً للبنان أو يمنع حرباً أهلية عنه ولكن هذا لا يكفي".

وأكد باسيل أن "هذه المبادرة التي تعكس مسؤولية ووعيا يجب أن تصدر عن الحكومة اللبنانية ويجب أن تكون مبادرة دولة وتتحمل مسؤوليتها الحكومة اللبنانية التي وعدت الشعب اللبناني بأنها ستضع استراتيجية دفاع وطني، فأين هي هذه الإستراتيجية؟".

وقال: "تأتون للكذب على الناس بالقول تارة أنكم نزعتم سلاح المخيمات وبعدها نرى شهيداً مثل ايليو ونرى اسرائيل تضرب تنظيما أو فصيلاً مسلح في المخيمات، وتكذبون على الناس وتتحدثون عن مؤتمر بيروت 1، هذا مؤتمر بيروت صفر".

وشدد على أن "البلد تتم مساعدته بالاصلاح"، سائلا: "ماذا تفعل الحكومة العاجزة من اصلاح؟". وقال: "أرسلوا قانون استقلالية القضاء وسقط لأنه لا يتضمن أي شيء من استقلالية القضاء ووضعوا قانون اصلاح المصارف وسقط وطعنا به لأنه لا يتضمن أي شيء من اعادة هيكلة المصارف".

وأضاف: "الاصلاح واعادة الاعمار يحصل بالعمل الجدي ولهذا فالحقيقة أن الاستقلال تتم المحافظة عليه بذهنية مستقلة وليس بذهنية تابعة وخاضعة كل مرة لأجنبي يفرض علينا ارادته".

كلام باسيل جاء خلال العشاء السنوي الذي أقامه "التيار الوطني الحر" في قضاء كسروان - الفتوح.

وقال باسيل: "التيار عاص على الوصوليين وعلى الفسدين، وللأسف كان هناك داخل التيار "فسيدين" لا يفسدون فقط على وطنهم وعلى قيادات وطنهم بل على تيارهم لدى أخصام تيارهم وهذه هي "المصيبة" الكبرى وهذا هو الألم الكبير، وطبعا تركوا التيار، والأكيد أنه سيبقى هناك ساعات تخلٍ لدى الكثير من الناس ولكن المهم أن التيار فيكم لا يتخلى عن نفسه ولا يغير مبادءه".

وأضاف: "كسروان أمانة في رقبتكم وأمانة برقبتنا بالتيار لأننا استلمناها من نائبها ميشال عون وهذه الأمانة لا تقاس بعدد النواب لأنه في قانون أكثري يمكن للتيار أن يكون له خمسة نواب ولكن مع اعتماد قانون نسبي لا يمكنه ذلك".

وتابع: "في بعض الأحيان العدد قد لا يكون مهما ولكن من قال إننا سنكتفي بنائب واحد في كسروان يمكن أن يكون اثنين وواحد في جبيل طبعاً".

أخبار لبنان

باسيل

جوزاف عون

الحكومة

الجيش

LBCI التالي
الكتل الحارة تبدأ بالانكفاء الاثنين... ومنخفض جوي ممطر وسريع يوم الثلاثاء
جونية تستضيف سباق SPINNEYS WOMEN’S RACE... وهذا ما قاله النائب نعمة افرام للـLBCI
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-11-04

باسيل: مطلب تمثيل المغتربين بعدد معيّن مطلب قديم كنت أسمعه منهم

LBCI
أخبار دولية
2025-11-03

رئيس الوزراء العراقي: لا يمكن نزع سلاح الفصائل إلا بانسحاب أميركا

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-02

مخزومي زار رئيس الجمهورية: لبنان لا يمكن أن يستقيم إلا بتطبيق الدستور وتفعيل القوانين والتزام القرارات الدولية

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-04

الراعي: لا يمكن للبنان أن يُبنى إلّا على ثمار العدل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:21

عودة: استقواء طرف على الآخرين أو جموح حزب عن إرادة الجماعة أو خروج فئة على سلطة الدولة لا يبني وطنا

LBCI
أخبار لبنان
05:18

رئيس الجمهورية اتصل بنظيره العراقي

LBCI
أخبار لبنان
04:35

الراعي: لا يُبنى وطن بالسلاح أو الشعارات أو التحديات

LBCI
أخبار لبنان
04:29

إيران: تصريحات وزير الخارجية اللبناني قوبلت فوراً برد إيجابي من عراقجي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2025-11-10

مفاجأة علمية: مشروب شائع جداً يقلّل خطر اضطراب ضربات القلب بنسبة 39٪

LBCI
منوعات
15:30

حطّم زجاجها الأمامي... بالون "ضال" يُجبر طائرة على الهبوط اضطرارياً بعد إقلاعها!

LBCI
أخبار لبنان
13:47

هل سنرى الرئيس عون قريبا في واشنطن؟

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-10

الراعي افتتح أعمال الدورة الـ58 لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في بكركي: لقرع الأجراس في كل الكنائس وإقامة ثلاثية صلاة من أجل نجاح زيارة البابا لاوون

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:29

إيران: تصريحات وزير الخارجية اللبناني قوبلت فوراً برد إيجابي من عراقجي

LBCI
رياضة
03:53

وزيرة الشباب والرياضة من سباق SPINNEYS WOMEN’S RACE: نحاول الترويج للرياضة كثقافة ونمط حياة

LBCI
أخبار لبنان
03:44

ماكرون: أعتقد أن الرئيس عون ألقى خطابا بالغ الأهمية وعبّر عمّا نراه نحن أيضا

LBCI
رياضة
01:13

جونية تستضيف سباق SPINNEYS WOMEN’S RACE... وهذا ما قاله النائب نعمة افرام للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

عاصمة ايران قد لا تكون طهران في المستقبل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

هذا ما لا تعرفونه عن البابا الذي سيزورنا!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

الأطفال يرسمون ويكتبون عن لبنان الذي يحلمون به

LBCI
أخبار لبنان
13:47

هل سنرى الرئيس عون قريبا في واشنطن؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

من الجنوب المحتل الرئيس يطلق مبادرة الاستقلال وعلى حالة النكران حزب الله يعلّق

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:43

الكتل الحارة تبدأ بالانكفاء الاثنين... ومنخفض جوي ممطر وسريع يوم الثلاثاء

LBCI
أخبار لبنان
12:35

سباق Spinneys Women’s Race في جونية… مسار ممتد من حارة صخر وصولاً إلى ملعب فؤاد شهاب

LBCI
أخبار لبنان
22:51

بالصورة: إضاءة برج خليفة بألوان علم لبنان... مرقص: لفتة كريمة تجسد عمق الروابط التي تجمع بلدينا

LBCI
موضة وجمال
12:10

بعد الجدل الذي أُثير حول فوزها باللقب... هكذا ردّت ملكة جمال الكون 2025 فاطمة بوش!

LBCI
أخبار دولية
00:15

"رجل يقتل امرأة كل يومين ونصف"... مسيرات في فرنسا للمطالبة بمكافحة العنف ضد النساء

LBCI
أخبار لبنان
13:25

وليد البعريني يضرب من جديد

LBCI
أخبار لبنان
15:10

تدابير سير غدًا بمناسبة إقامة ماراتون “سباق السيّدات” في جونيه

LBCI
علوم وتكنولوجيا
02:50

وثائق محكمة: ميتا طمست أدلة على أضرار وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More