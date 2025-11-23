باسيل: لا يمكننا الا أن نسمع بتقدير الكلمة التي قالها رئيس الجمهورية

اعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أنه لا يمكن "الا أن ننظر ونسمع بتقدير الكلمة التي قالها رئيس الجمهورية جوزاف عون بمسؤولية وحكمة لأنه يسعى لأن يحصّل حقوقاً للبنان أو يمنع حرباً أهلية عنه".



وقال باسيل: "اليوم استقلالنا مجروح لأن ارضنا احتلت من جديد من جيش احتلال يستولي على أرض ليست له ويشيد فيها حائطا وكل الاستقلاليين السياديين القدامى والجدد يسكتون، لماذا؟ لأنها اسرائيل واليوم زمنها! هؤلاء يعرفون جيدا كيف يخضعون ويركعون وبمنطق القوّة يقبلون ولا يتكلمون حين يُمس قائد الجيش أو الجيش".



وأضاف: "من هنا عندما ترون أحداً يمس المؤسسة العسكرية ترون التيار الوطني الحر ومناصريه يعبرون عن تضامنهم مع الجيش، على عكس من لا يحبون الجيش الذين يعبرون أيضا عن كرههم للجيش الذي يتطاولون عليه، ولهذا نحن في عيد الاستقلال لا يمكننا الا أن ننظر ونسمع بتقدير الكلمة التي قالها رئيس الجمهورية جوزاف عون بمسؤولية وحكمة لأنه يسعى لأن يحصّل حقوقاً للبنان أو يمنع حرباً أهلية عنه ولكن هذا لا يكفي".



وأكد باسيل أن "هذه المبادرة التي تعكس مسؤولية ووعيا يجب أن تصدر عن الحكومة اللبنانية ويجب أن تكون مبادرة دولة وتتحمل مسؤوليتها الحكومة اللبنانية التي وعدت الشعب اللبناني بأنها ستضع استراتيجية دفاع وطني، فأين هي هذه الإستراتيجية؟".



وقال: "تأتون للكذب على الناس بالقول تارة أنكم نزعتم سلاح المخيمات وبعدها نرى شهيداً مثل ايليو ونرى اسرائيل تضرب تنظيما أو فصيلاً مسلح في المخيمات، وتكذبون على الناس وتتحدثون عن مؤتمر بيروت 1، هذا مؤتمر بيروت صفر".



وشدد على أن "البلد تتم مساعدته بالاصلاح"، سائلا: "ماذا تفعل الحكومة العاجزة من اصلاح؟". وقال: "أرسلوا قانون استقلالية القضاء وسقط لأنه لا يتضمن أي شيء من استقلالية القضاء ووضعوا قانون اصلاح المصارف وسقط وطعنا به لأنه لا يتضمن أي شيء من اعادة هيكلة المصارف".



وأضاف: "الاصلاح واعادة الاعمار يحصل بالعمل الجدي ولهذا فالحقيقة أن الاستقلال تتم المحافظة عليه بذهنية مستقلة وليس بذهنية تابعة وخاضعة كل مرة لأجنبي يفرض علينا ارادته".



كلام باسيل جاء خلال العشاء السنوي الذي أقامه "التيار الوطني الحر" في قضاء كسروان - الفتوح.



وقال باسيل: "التيار عاص على الوصوليين وعلى الفسدين، وللأسف كان هناك داخل التيار "فسيدين" لا يفسدون فقط على وطنهم وعلى قيادات وطنهم بل على تيارهم لدى أخصام تيارهم وهذه هي "المصيبة" الكبرى وهذا هو الألم الكبير، وطبعا تركوا التيار، والأكيد أنه سيبقى هناك ساعات تخلٍ لدى الكثير من الناس ولكن المهم أن التيار فيكم لا يتخلى عن نفسه ولا يغير مبادءه".



وأضاف: "كسروان أمانة في رقبتكم وأمانة برقبتنا بالتيار لأننا استلمناها من نائبها ميشال عون وهذه الأمانة لا تقاس بعدد النواب لأنه في قانون أكثري يمكن للتيار أن يكون له خمسة نواب ولكن مع اعتماد قانون نسبي لا يمكنه ذلك".



وتابع: "في بعض الأحيان العدد قد لا يكون مهما ولكن من قال إننا سنكتفي بنائب واحد في كسروان يمكن أن يكون اثنين وواحد في جبيل طبعاً".