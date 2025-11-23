ماكرون: أعتقد أن الرئيس عون ألقى خطابا بالغ الأهمية وعبّر عمّا نراه نحن أيضا

علق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على خطاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، قائلاً لـCNBC: "أعتقد أن الرئيس عون ألقى خطابا بالغ الأهمية، وأود القول إنه عبّر عمّا نراه نحن أيضا، أي ضرورة التعامل بحزم وفاعلية مع حزب الله، وتنفيذ خطتنا الرامية بوضوح إلى استعادة السيادة اللبنانية في الجنوب".