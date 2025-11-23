الأخبار
جعجع: في قاموسنا لا يوجد شيء اسمه تأجيل الانتخابات أو التلاعب في مواعيدها

أخبار لبنان
2025-11-23 | 03:33
جعجع: في قاموسنا لا يوجد شيء اسمه تأجيل الانتخابات أو التلاعب في مواعيدها

شدد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على أنه لا يوجد شيء اسمه تأجيل الانتخابات أو التلاعب في مواعيدها "في قاموسنا".

وقال جعجع خلال استقباله وفداً من طلاب "القوات اللبنانية" في جامعات: NDU – برسا، USF العائلة المقدّسة – البترون وAUL – دكوانة، في المقر العام للحزب في معراب: "نحن في أيام ذكرى الاستقلال، كنت أتمنّى في هذه المناسبة أن نحتفل باستقلال ناجز وفعلي، بدولةٍ سيّدة حرّة مستقلّة فعلياً، وباستقرارٍ على كامل أراضي الوطن بعد أن تسترجع الدولة آخر حبّة تراب منه".

وأضاف: "أستطيع القول إنّنا قطعنا جزءاً من هذا الطريق نحو هذا الهدف، لكن يبقى الجزء الآخر الذي لن يتحقّق بتبويس اللحى ولا بالتسويف ولا بالتأجيل. أعدكم بأننا سنبذل قصارى جهدنا لكي نورثكم وطناً أفضل من ذاك الذي ورثناه". 

وأشار الى أن "ما يساعد في ذلك هو أن نخوض جميعاً الانتخابات النيابية المقبلة بكلّ جدّية، ليس سعياً إلى موقعٍ نيابيّ إضافي من هنا، أو مكسبٍ وزاريّ من هناك، بل أملاً بالوصول إلى تكتّل نيابيّ وازن يستطيع التأثير في السياق العام للأحداث في لبنان. فهذه هي الطريقة الوحيدة للخروج من المستنقع الذي نحن فيه، إلى رحاب المستقبل الذي نحلم به".

وقال: "في قاموسنا لا يوجد شيء اسمه تأجيل الانتخابات أو التلاعب في مواعيدها. في قاموسنا أمرٌ واحد فقط: من الآن وصاعداً، احترام المواعيد الدستورية بدقّة". وأضاف: "إنّ الدستور والقوانين لم توضع إلّا لتُطبَّق، لا لابتكار الأعذار لعدم تطبيقها. ومن هذا المنطلق، فإنّ إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري هدفٌ أساسيّ نسعى إليه في كلّ لحظة".

أخبار لبنان

جعجع

الانتخابات

