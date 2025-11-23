رئيس الجمهورية اتصل بنظيره العراقي

أجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالا هاتفياً بالرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد وهنأه على انجاز الانتخابات النيابية في العراق في اجواء من الاستقرار والامان، متمنياً ان يوفق في تشكيل حكومة جديدة تواصل مسار التقدم والازدهار والطمأنينة الذي تشهده جمهورية العراق الشقيق.



وخلال الاتصال جدد الرئيس عون للرئيس العراقي تعازيه بوفاة شقيقه، سائلا الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جنانه وان يلهم عائلته الصبر والعزاء.