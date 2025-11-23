عودة: استقواء طرف على الآخرين أو جموح حزب عن إرادة الجماعة أو خروج فئة على سلطة الدولة لا يبني وطنا

شدد متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة على أن "المواطن لا يعيش بمفرده في وطنه بل مع الآخرين، يتشاركون أرضا واحدة، تحميهم دولة واحدة، ويذود عنهم جيش واحد".



وقال في عظة قداس الأحد: "فإذا ما انفرد جزء من المواطنين عن الآخرين يختل التوازن وتتفكك الدولة. هذا ما عايشناه مرارا في تاريخ هذا الوطن ولم نتعلم. وهذا ما أدى إلى كوارث وحروب في حياة لبنان".



وأضاف عودة: "متى يعي اللبنانيون أن في استقواء واحدهم على الآخر، أو تفرد حزب أو طائفة أو دين أو جماعة في اتخاذ القرارات عن الجميع خراب للوطن. إستقواء طرف على الآخرين، أو جموح حزب عن إرادة الجماعة، أو خروج فئة على سلطة الدولة لا يبني وطنا ولا يمنح المنشقين عن الجماعة مكانة ولا ديمومة".