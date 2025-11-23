انقطاع المياه عن عدد من مناطق بيروت بين 27 و30 تشرين الثاني بسبب أعمال تأهيل محطة برج أبو حيدر

أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أنه ونتيجة للأشغال التي يتم تنفيذها في محطة برج أبو حيدر في إطار مشروع عملية التأهيل الكامل للمحطة والممول من البنك الألماني للتنمية، سيكون هناك توقيف لعملية الضخ من المحطة اعتبارًا من صباح يوم الخميس ٢٧-١١-٢٠٢٥ ولغاية مساء الاحد ٣٠-١١-٢٠٢٥ حيث تعود عمليات الضخ في المحطة.

وأوضحت أن المياه ستنقطع عن مناطق برج أبو حيدر، حي اللجا، مار الياس، البسطا الفوقا.

واعتذرت المؤسسة من المشتركين عن هذا الانقطاع للمياه، مشيرةً الى أنه ضروري لإنهاء أعمال التأهيل للمحطة بما يؤدي الى تحسين عملية ضخ وتوزيع المياه.