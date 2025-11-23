سلامة التقى وزير الخارجية العماني في مسقط

استقبل وزير الخارجية في سلطنة عُمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير الثقافة غسان سلامة في مكتبه في ديوان الوزارة، في لقاء مطول تم خلاله البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الاقليمية والدولية.



وجاء اللقاء بين الوزيرين البوسعيدي وسلامة، على هامش المؤتمر السنوي عن الوساطة في النزاعات الذي يعقد خلال الفترة من 23 إلى 25 من الشهر الحالي، في مدينة مسقط، والذي يأتي في إطار سلسلة فعاليات منتدى أوسلو، الذي يعد أحد الملتقيات العالمية الرائدة في مجال صنع السلام على المستوى الدولي.



وتنظم الخلوة بالتعاون بين وزارة الخارجية النروجية ومركز الحوار الإنساني، وتستضيفها وزارة الخارجية العمانية.