النقابات تنتخب: مواجهة في الصيادلة وتنافس ثنائي في الفيزيائيين

تجري اليوم في الانتخابات النقابية انتخابات نقيب للصيادلة ويتنافس فيها لائحة برئاسة الدكتور عبد الرحمن مرقباوي المدعوم من تيار المستقبل والقوات اللبنانية في شكل خاص في مقابل لائحة يرأسها الدكتور نجيب محفوظ المدعوم من ثنائي أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر.

أما انتخابات نقابة أطباء الأسنان فيبدو أن خلافات طائفية طغت عليها ما دفع القوى السياسية المسيحية من القوات اللبنانية إلى التيار الوطني الحر وحزب الكتائب لمقاطعتها، وكذلك فعل الحزب التقدمي الاشتراكي الذي سحب مرشَحَيه.

وفي انتخابات نقابة المعالجين الفزيائيين تتنافس فيها لائحتان الأولى برئاسة شارل مرقص ام الللائحة الثانية فهي برئاسة رولان شهوان.