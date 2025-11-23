السفارة الايرانية لدى لبنان: الاعتداءات الجبانة لن تنال من عزيمة أصحاب الحق

رأت السفارة الايرانية لدى لبنان أن مساحة الاعتداءات الاجرامية تتوسع لتشمل الضاحيةَ الجنوبيةَ لبيروت، بتوقيعٍ واضح من الكيان الإسرائيلي الارهابي الذي لا يتورّع عن تهديد الآمنين من أبناء الشعب اللبناني العزيز".



واعتبرت أن "الاعتداءات الجبانة لن تنال من عزيمة أصحابِ الحق، ولن تُضعف إرادتهم الراسخة في مواجهة الظلم".