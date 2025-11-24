رئيس الكتائب نائباً لرئيس الـCDI وتأكيد على الدور المحوري الذي يلعبه لبنان والكتائب​

انتخبت الهيئة العامة للتحالف الدولي للأحزاب الوسطية (CDI) مجلساً تنفيذياً جديداً، جرى في خلاله انتخاب رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل نائباً لرئيس التحالف.



كما جرى خلال الاجتماع تجديد الثقة بالرئيس الكولومبي السابق أندريس باسترانا لولاية جديدة على رأس الـCDI، وبأنتونيو لوبيز-إيستوريز من إسبانيا كأمين عام للمنظمة.

وعبّر كل من باسترانا ولوبيز-إيستوريز، في اتصال أجرياه مع النائب الجميّل عقب الانتخابات، عن تقديرهما للدور المحوري الذي يلعبه لبنان وحزب الكتائب داخل التحالف، متمنّيين له التوفيق في مهامه الجديدة.

وكان حزب الكتائب ممثلاً برئيس جهاز العلاقات الخارجية مروان عبد الله شارك في اجتماع المجلس التنفيذي للتحالف الدولي لأحزاب الوسط (CDI) الذي عُقد في ساو باولو – البرازيل، بدعوة من الحزب الديمقراطي الاجتماعي البرازيلي PSD، برئاسة جيلبرتو كساب، المتحدّر من أصول لبنانية.

وشهد المؤتمر مشاركة 115 حزباً من 82 دولة حول العالم، وتمت خلاله مناقشة أبرز التطورات السياسية العالمية، إلى جانب قضايا الأمن، السيادة، والسلام في مختلف المناطق.

وأكدت الكتائب خلال مشاركتها على الثوابت السيادية، ودور لبنان كقيمة ديمقراطية في الشرق، وسط تأكيد دولي على أهمية استقرار لبنان .