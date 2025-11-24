لبنان يمرّ بفترة شحّ في المياه... ربيع خليفة للـLBCI: هذه السنة إستثنائية!

أكد المدير العام لمؤسسة مياه لبنان وجبل لبنان بالإنابة المهندس ربيع خليفة أننا نمرّ اليوم بفترة شحّ في المياه، معتبرا أن هذه السنة إستثنائية.



وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "حتى اليوم هناك انحسار للأمطار بشكل شبه كلي"، لافتا الى أن الأمطار توقفت في شهر آذار وحتى اليوم لا تساقط للأمطار.



وشدد خليفة على أن هذه السنة إستثنائية، مؤكدا أنه لم تمرّ علينا سنة مماثلة منذ عشرات السنين.

وقال خليفة: "نحن بناء على كمية المتساقطات والمخزون السطحي، ندير عملية توزيع المياه في فصل الصيف".



وأضاف: "منذ بداية هذا الصيف، كنا ندير عملية توزيع المياه بتقنين أشدّ من السنوات الماضية حتى نتمكن من الاستمرار حتى آخر فصل الصيف وبداية فصل الشتاء". وتابع: "نحن ننظر للمستقبل لتغيير مفهوم توزيع المياه"، معتبرا أن توزيع المياه بالعيار ليست طريقة عادلة ولا فعالة.

وتحدث خليفة عن تحلية المياه، لافتا الى أن كلفتها باهظة جدا وأن هناك حلولا أخرى وكلفتها أفضل من كلفة تحلية المياه.



وقال: "حتى لو ذهبنا الى تحلية المياه، فستكون للدعم لا الاعتماد الكلي".