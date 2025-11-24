حريق المعمل في أنفه... إليكم المستجدات

انتشلَ عناصرُ الدفاع المدنيّ والصليب الأحمر اللبناني جثامينَ ثلاثة اشخاص، فيما أُنقِذَ الأشخاص المتبقين، بعد ساعاتٍ على اندلاعِ حريقٍ ضخمٍ في معمل تابع لسلسلة هواتشيكن في محلة أنفه، شمال لبنان.



وكان الحريقُ اندلعَ بعدَ ظهرِ اليوم داخلَ معاملْ هواتشيكن ولم تُعرفْ أسبابُه بعد.