حبيب كرّم مختارَين من الميناء انتُخبا في رابطة مخاتير طرابلس

كرّم رئيس "جمعية إنماء طرابلس والميناء" أنطوان حبيب مخاتير الميناء بانتخابهم أعضاء في الهيئة الإدارية الجديدة لرابطة مخاتير طرابلس.

وأكّد حبيب أنّ “الميناء لطالما كانت واحة فرحٕ وسلام وتفوّق”.

وقال: “كيف لا، وهي مدينة العيش المشترك، والوطنيّة الصادقة، واليَد الخيِِّرة”!

وأوضح أنّ اللقاء “شهادة حيّة على مزايا الميناء هذه، وناسها وروّادها”.

ولفت إلى أنّ الاحتفال هو بانتخاب الهيئة الإدارية الجديدة لرابطة مخاتير طرابلس وقضائها، والتي ضمّت في عضويّتها المختارَين سمير دباغ وميلاد حلبوتي في سابقة تسجَّل للمرة الأولى لمدينة الميناء.

وتمنى للرابطة التوفيق في مهامها لما فيه خير طرابلس والميناء وكل مدن القضاء، “علّ نجاحكم في خدمة مدينة الشمس ومدينة الموج و الافق حتى يكون ذلك خميرة بركة على مساحة الوطن”.