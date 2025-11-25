الأخبار
مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة يوقف شخصَين ويصادر أسلحة وآلات للنقش والتحوير داخل مشغل في حارة حريك

أخبار لبنان
2025-11-25 | 03:22
مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة يوقف شخصَين ويصادر أسلحة وآلات للنقش والتحوير داخل مشغل في حارة حريك

 صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

"في إطار الجهود المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم وتوقيف مرتكبيها، توافرت معلومات لمكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في بيروت وجبل لبنان في وحدة الشّرطة القضائيّة عن وجود مشغل ومخرطة، في محلّة حارة حريك، لصيانة أسلحة حربية وذخائر، وتصليحها، والاتّجار بها.

 بتاريخ 21-11-2025، ونتيجة أعمال الرصد والتعقّب والمراقبة، داهمت قوّة المشغل المذكور، وجرى توقيف بداخله كلّ من:

ت. ع. (مواليد عام 1965، لبناني)

م. ع. (مواليد عام 2005، لبناني)

بتفتيشه، ضبط فيه أدوات وآلات يدوية ورقمية “جهاز حاسوب لنقش الأرقام” تُستخدم لصيانة الأسلحة والذخائر، ومجموعة من البنادق والمسدّسات والرمّانات اليدوية والذخائر الحربية، ومستلزمات صيانتها وتصليحها، ومبلغ من المال بعملة الدولار الأميركي.

التحقيق جارٍ تحت إشراف القضاء المختص".

Learn More