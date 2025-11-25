سلام: تطوير مرفأ بيروت هو من أركان نهوض البلاد... ورسامني: ندعم أي خطة نهوض للمرفأ

أكّد وزير الحكومة نواف سلام أنّ تطوير مرفأ بيروت هو من أركان نهوض البلاد.

وشدد بعد جولة في المرفأ على أنّ مجموعة من الأعمال التطورية تتطلب وقتًا، معلنًا العمل على تحديث آليات العمل هناك.

وقال: “اتفقت مع البنك الدوليّ للتعامل على وضع دراسة للمواصلات بين لبنان والمحيط العربيّ”.

أمّا وزير الأشغال والنقل فايز رسامني فأبدى استعداد الحكومة لوضع قرارات أسبوعية تدعم أي خطة نهوض توضع لمرفأ بيروت.