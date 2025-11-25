الرئيس عون: الظروف الحالية أوجدت فرصًا استثمارية واعدة

أعرب رئيس مجموعة "عزيزي" الإماراتية السيد مرويس عزيزي عن سعادته بزيارته لبنان وبالتقدّم الذي يشهده مع بداية العهد.

وأشاد خلال زيارته مع وفد رئيس الجمهورية جوزاف عون، بإرادة اللبنانيين وكفاءاتهم.

وأبدى رغبته بالاستثمار في لبنان نظرًا للفرص المتنوعة المتاحة.

وقد عرض أبرز مشاريع مجموعته في مجال الإعمار، ومنها مشروع "برج عزيزي" الذي يُعدّ ثاني أعلى برج بعد برج زايد في دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى استثمارات عقارية أخرى.

ورحب الرئيس عون بالسيد عزيزي، شاكرًا اهتمامه بالاستثمار في لبنان.

وأكّد أنّ الظروف الحالية أوجدت فرصًا استثمارية واعدة.

ونوّه بالعلاقات بين لبنان ودولة الإمارات العربية المتحدة، وبدعم قيادتها، معربًا عن تقديره لإضاءة برج زايد في دبي بألوان العلم اللبناني في مناسبة عيد الاستقلال.