الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
14
o
الجنوب
21
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وثائقي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
14
o
الجنوب
21
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
فضل الله: لم يقدم للبنان أي طرح يؤدي إلى وقف العدوان الإسرائيلي سوى استمرار القتل أو الاستسلام
أخبار لبنان
2025-11-26 | 03:25
مشاهدات عالية
شارك
شارك
6
min
فضل الله: لم يقدم للبنان أي طرح يؤدي إلى وقف العدوان الإسرائيلي سوى استمرار القتل أو الاستسلام
أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أنه لم يُقدّم للبنان على المستوى السياسي حتى الآن أي طرح يؤدي فعلياً إلى وقف العدوان الإسرائيلي عليه، وليس لدينا في لبنان إلاّ الاتفاق الذي مر عليه سنة، ورغم كل الخروق والاعتداءات الإسرائيلية منذ سنة حتى اليوم، فإنه لا مجال الآن للنقاش في أي موضوع قبل أن يطبّق هذا الاتفاق، علماً أن ما يعرض على لبنان، هو إما استمرار القتل أو الاستسلام الكامل للعدو، وكل التنازلات التي قُدّمت على المستوى السياسي اللبناني، لم تقابلها حكومة العدو بأي خطوة تجاه لبنان، لأنّ ما يطرحونه هو أن يستسلم البلد، وصحيح أننا لسنا هواة حرب، ولكن نقول بكل وضوح وصراحة، إننا لن نستسلم لهذا العدو، ولن نسمح للبنان أن يستسلم له مهما كانت التضحيات والأثمان.
كلام النائب فضل الله جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله للشهيدين المجاهدين علي إبراهيم شعيتو "أبو تراب" وبلال محمد شعيتو "أبو إدريس" في مجمع الإمام المجتبى (ع) في السان تيريز.
النائب فضل الله رأى أن هناك مرحلة صعبة وقاسية، ولكن هذا لا يعني أننا أمام القتل والاعتداء والتحديات نسقط ونستسلم لهذا العدو، ونقدّم له بلدنا لقمة سائغة، فهذا العدو يريد كل شيء، ونعرف أن ما يتعرّض له بلدنا مقلق للناس ويثير لديهم هواجس كثيرة، ولكن مرّ في تاريخنا الكثير من الصعوبات، ولكنها لم تستمر، وبقي أهل الأرض فيها، ونحن متمسكون بأرضنا رغم كل هذا القتل الذي يمارسه العدو.
وأشار النائب فضل الله إلى أن هناك سؤال مشروع ومُلِح لدى أهلنا عن كيفية مواجهة هذه الاعتداءات والاستهدافات الإسرائيلية وما سيفعل حزب الله إزائها، وهل يمكن أن نعود إلى المعادلات السابقة، وكيف نحمي بلدنا وشعبنا وشبابنا وأرضنا وقرانا وبلداتنا في ظل أعمال القتل والاغتيالات التي يمارسها العدو، وآخرها ما رأيناه بالأمس من جريمة في الضاحية الجنوبية بحق إخواننا من قيادة المقاومة وشبابنا والمدنيين، ولذلك فإنّ الشغل الشاغل اليوم لهذه المقاومة يكمُن في كيفية العمل من أجل مواجهة هذا التحدي الكبير والخطير والمصيري لبلدنا وشعبنا، وهذا نقاش يومي ودائم، والظروف المحلية والإقليمية اختلفت عن مرحلة ما قبل حرب الإسناد ومعركة "أولي البأس"، والمعادلات التي نشأت بعد العام 1996 في حماية المدنيين مروراً بعامي 2000 و2006 وصولاً إلى عام 2024، قد تغيرت من حولنا، ونحن لا ننكر الواقع على الإطلاق، ونعرف أننا دخلنا في مرحلة جديدة تتطلّب أداءً وعملاً مختلفاً وصياغة لمعادلات مختلفة لمواجهة هذا التحدي الضاغط علينا، ولذلك في هذا المقطع الزمني وبالرغم من كل ما نعانيه من آلام، وانطلاقاً من الموقف الذي اتخذ في 27 تشرين الثاني 2024، فإن الدولة بكل مؤسساتها أصبحت هي المعنية عن حماية السيادة، وعندما نتحدث عن الدولة، فإننا نعني هذا الكيان اللبناني بكل ما فيه، ورغم وجود سؤال دائم لدى الناس عن أي دولة نتحدث وأين هي مما يحصل وبعضها في موقع آخر، فإنّنا سنظل نحثها وندعوها إلى اتخاذ الموقف المناسب، ولديها الكثير من الخيارات إذا قررت أن تكون دولة مسؤولة عن شعبها، ولذلك عليها أن تبذل كل جهد دبلوماسي وسياسي وإعلامي، وهي تستطيع أن تضغط.
وأكّد النائب فضل الله أنّه واهم في لبنان من يعتقد أن الألم سيبقى في الجنوب، أو أن المعاناة ستبقى فقط في هذه البيئة، أو أن من يدفع الثمن هو بيئة وجمهور المقاومة، فيما يبقى لبنان بمنأى عن التداعيات والانعكاسات.
وقال النائب فضل الله: في الوقت الذي تمتد فيه اليد الإسرائيلية لتعتدي على بلدنا، هناك ألسن السوء الخبيثة والسيئة التي تبث السموم وتحرّض وتتلاقى مع هذه اليد الإسرائيلية لتستهدف شعبنا وبيئتنا والبلد، ولا تبالي بكل الانعكاسات التي تحصل نتيجة هذا الضخ والتحريض اليومي والتلاقي مع العدوانية الإسرائيلية.
وأشار النائب فضل الله إلى أنّ تجربتنا منذ العام 1982 تؤكد بكل وضوح، أنه عندما يسقط ويضعف المشروع الإسرائيلي، فإن الذين خرجوا من جحورهم اليوم في لبنان ليتناولوا شعبنا وبيئتنا، سيعودون إلى تلك الجحور كما اختفوا بعد العام 1982 وهم أنفسهم لم يتغيّروا ولم يتبدلوا فتاريخهم أسود، وليس لديهم في لبنان إلاّ خطاب الكراهية والتحريض والاستهداف، ونحن منذ العام 1982 كنا نقول إنه عندما نهزم المشروع الإسرائيلي والأميركي في لبنان، فإن الأدوات الداخلية والمحلية تتلاشى، وهذا قد حصل، واختفوا لأكثر من 30 سنة، وهناك من يعتقد اليوم أن الزمن الإسرائيلي قد عاد للعام 1982، وأنه يريد أن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء، ولكن نقول لهؤلاء إن هذا الزمن لن يعود إلى ذلك العام، فقد تخطينا هذه المرحلة، ولن يتمكّن هؤلاء في لبنان من الاستيلاء على الدولة والسلطة، ولا على المجلس النيابي ولا على إرادة اللبنانيين، لأنهم بالمعنى السياسي هم أقلية ولكن نبرتهم عالية، لا سيما وأن معهم بعض وسائل الإعلام، فيصعّدون في الخطاب، وتنبت أصوات السوء من الداخل عندما يقصف العدو الضاحية ويعتدي على سيادتنا وبلدنا.
وتابع: إذا كان هؤلاء يمثلون غالبية الشعب اللبناني، فليقبلوا بانتخابات خارج القيد الطائفي، لنرى من يمثل من في لبنان، مؤكداً أن هؤلاء في لبنان ليسوا أكثرية الشعب اللبناني، وحتى بالمقاييس الموجودة الآن وفي ظل الانقسامات والتوازنات الموجودة الآن، فإننا وحلفاؤنا نمثل أكثر من نصف الشعب اللبناني، وسنرى ذلك في الانتخابات القادمة.
أخبار لبنان
الله:
للبنان
العدوان
الإسرائيلي
استمرار
القتل
الاستسلام
التالي
شعبة المعلومات كشفت ملابسات جريمة قتل في مخيّم شاتيلا ذهبت ضحيّتها سيدة
طقس مستقر … حتى السبت
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-11-16
العلامة فضل الله: إقصاء اي طائفة أو تهميشها مشروع فتنة أو حرب
أخبار لبنان
2025-11-16
العلامة فضل الله: إقصاء اي طائفة أو تهميشها مشروع فتنة أو حرب
0
أخبار لبنان
2025-11-09
حسن فضل الله: المطلوب من الحكومة ألا تكتفي بترداد شعارات لم يعد لها أي معنى
أخبار لبنان
2025-11-09
حسن فضل الله: المطلوب من الحكومة ألا تكتفي بترداد شعارات لم يعد لها أي معنى
0
آخر الأخبار
2025-09-14
رئيس الوزراء القطريّ: لن يؤدي هجوم إسرائيل إلى أي شيء سوى إجهاض جهود التهدئة
آخر الأخبار
2025-09-14
رئيس الوزراء القطريّ: لن يؤدي هجوم إسرائيل إلى أي شيء سوى إجهاض جهود التهدئة
0
أخبار لبنان
2025-10-26
فضل الله: يريدون استثمار نتائج العدوان الاسرائيليّ في تصرف غير اخلاقيّ وغير وطنيّ
أخبار لبنان
2025-10-26
فضل الله: يريدون استثمار نتائج العدوان الاسرائيليّ في تصرف غير اخلاقيّ وغير وطنيّ
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:09
المالية: رواتب العاملين في القطاع العام متاحة للسحب إعتبارًا من الخميس
أخبار لبنان
08:09
المالية: رواتب العاملين في القطاع العام متاحة للسحب إعتبارًا من الخميس
0
أخبار لبنان
08:05
وزير الإعلام: لاستعادة دور الجامعة العربية كغطاء أساسيّ يحتاجه اللبنانيون
أخبار لبنان
08:05
وزير الإعلام: لاستعادة دور الجامعة العربية كغطاء أساسيّ يحتاجه اللبنانيون
0
أخبار لبنان
08:01
ممثل "اليونيسف" في لبنان : لإحترام اتفاقّية وقف إطلاق النار وإجراءات فورية لوضع حدّ للانتهاكات المرتكبة في حق الأطفال
أخبار لبنان
08:01
ممثل "اليونيسف" في لبنان : لإحترام اتفاقّية وقف إطلاق النار وإجراءات فورية لوضع حدّ للانتهاكات المرتكبة في حق الأطفال
0
أخبار لبنان
07:55
مستشار قائد الثورة الإيرانية للشؤون الدولية: إيران ستواصل دعم "حزب الله" وجبهة المقاومة
أخبار لبنان
07:55
مستشار قائد الثورة الإيرانية للشؤون الدولية: إيران ستواصل دعم "حزب الله" وجبهة المقاومة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:13
مقتل خمسة مدنيين جراء انفجار في شمال غرب سوريا
أخبار دولية
07:13
مقتل خمسة مدنيين جراء انفجار في شمال غرب سوريا
0
أمن وقضاء
2025-09-01
"كان سيتمّ توزيعها على المطاعم والمحال"... ضبط حوالي 10 أطنان من لحوم الدجاج الفاسدة (فيديو وصور)
أمن وقضاء
2025-09-01
"كان سيتمّ توزيعها على المطاعم والمحال"... ضبط حوالي 10 أطنان من لحوم الدجاج الفاسدة (فيديو وصور)
0
آخر الأخبار
2025-10-04
إحصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و7 جرحى في 7 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2025-10-04
إحصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و7 جرحى في 7 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
0
آخر الأخبار
05:32
الرئيس القبرصي: الاتفاقية تعزز آفاق التعاون في مجال الطاقة في الشرق الأوسط وتسمح بأن تكون منطقتنا ممراً بديلاً للطاقة إلى أوروبا
آخر الأخبار
05:32
الرئيس القبرصي: الاتفاقية تعزز آفاق التعاون في مجال الطاقة في الشرق الأوسط وتسمح بأن تكون منطقتنا ممراً بديلاً للطاقة إلى أوروبا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:48
العدّ العكسي لزيارة البابا لاوون إلى لبنان انطلق... التحضيرات تتكثّف في روما قبل انطلاقه الى تركيا
تقارير نشرة الاخبار
07:48
العدّ العكسي لزيارة البابا لاوون إلى لبنان انطلق... التحضيرات تتكثّف في روما قبل انطلاقه الى تركيا
0
أخبار دولية
06:50
ترامب: لم يجر تحديد موعد صارم لأوكرانيا وروسيا للتوصل إلى اتفاق سلام
أخبار دولية
06:50
ترامب: لم يجر تحديد موعد صارم لأوكرانيا وروسيا للتوصل إلى اتفاق سلام
0
أخبار لبنان
06:18
لبنان وقبرص يوقّعان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية: إنجاز استراتيجي يفتح أبواب التعاون في الطاقة والاقتصاد والأمن
أخبار لبنان
06:18
لبنان وقبرص يوقّعان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية: إنجاز استراتيجي يفتح أبواب التعاون في الطاقة والاقتصاد والأمن
0
أخبار لبنان
04:22
عبد العاطي من قصر بعبدا: نبذل كل الجهد لتجنيب لبنان أي تصعيد والمطلوب البناء على رؤية الرئيس عون
أخبار لبنان
04:22
عبد العاطي من قصر بعبدا: نبذل كل الجهد لتجنيب لبنان أي تصعيد والمطلوب البناء على رؤية الرئيس عون
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
سمّوها باسمها: مش تعدّي عالعرض… هذه جريمة عنف جنسي
تقارير نشرة الاخبار
14:07
سمّوها باسمها: مش تعدّي عالعرض… هذه جريمة عنف جنسي
0
أخبار لبنان
13:57
السيدة الأولى: مشروع مدرسة المواطنية يرسخ الانتماء للبنان
أخبار لبنان
13:57
السيدة الأولى: مشروع مدرسة المواطنية يرسخ الانتماء للبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
شباب لبنان يستعدون للقاء البابا وهذه آخر التحضيرات
تقارير نشرة الاخبار
13:54
شباب لبنان يستعدون للقاء البابا وهذه آخر التحضيرات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
رحلة التأهل لكأس العالم في كرة السلة بدأت... منتخب الأرز يغادر الى الدوحة
تقارير نشرة الاخبار
13:53
رحلة التأهل لكأس العالم في كرة السلة بدأت... منتخب الأرز يغادر الى الدوحة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في أقل من ساعة غرقت طرقات لبنان بالسيول وتعطلت حركة السير
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في أقل من ساعة غرقت طرقات لبنان بالسيول وتعطلت حركة السير
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
08:36
ديوانُ المحاسبة عن ملف "مبنى قصابيان": إعفاء حرب من العقوبات وتحميل صحناوي مسؤولية الأضرار اللاحقة بالخزينة العامة
أخبار لبنان
08:36
ديوانُ المحاسبة عن ملف "مبنى قصابيان": إعفاء حرب من العقوبات وتحميل صحناوي مسؤولية الأضرار اللاحقة بالخزينة العامة
2
أخبار دولية
13:17
بالصور... سيارة البابا فرنسيس تحوّلت إلى عيادة متنقلة لأطفال غزة
أخبار دولية
13:17
بالصور... سيارة البابا فرنسيس تحوّلت إلى عيادة متنقلة لأطفال غزة
3
أمن وقضاء
09:20
ضبط شحنة مخدرات موضّبة داخل هيكل سيارة آتية من أوروبا... وتفكيك شبكة تهريب دولية بالتعاون مع السعودية
أمن وقضاء
09:20
ضبط شحنة مخدرات موضّبة داخل هيكل سيارة آتية من أوروبا... وتفكيك شبكة تهريب دولية بالتعاون مع السعودية
4
أمن وقضاء
04:10
شعبة المعلومات كشفت ملابسات جريمة قتل في مخيّم شاتيلا ذهبت ضحيّتها سيدة
أمن وقضاء
04:10
شعبة المعلومات كشفت ملابسات جريمة قتل في مخيّم شاتيلا ذهبت ضحيّتها سيدة
5
أخبار لبنان
02:08
طقس مستقر … حتى السبت
أخبار لبنان
02:08
طقس مستقر … حتى السبت
6
أخبار لبنان
10:53
جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي... إليكم جدول الأعمال
أخبار لبنان
10:53
جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي... إليكم جدول الأعمال
7
خبر عاجل
12:16
ترامب هنأ رئيس الجمهورية بالاستقلال: أشيد بالقرارات الشجاعة التي اتخذتها الحكومة وأتطلع إلى تعميق الشراكة بين بلدينا
خبر عاجل
12:16
ترامب هنأ رئيس الجمهورية بالاستقلال: أشيد بالقرارات الشجاعة التي اتخذتها الحكومة وأتطلع إلى تعميق الشراكة بين بلدينا
8
أخبار لبنان
12:38
العماد رودولف هيكل من جامعة الروح القدس - الكسليك: الجيش قوي ولا خوف عليه وهو قادر على الصمود بوجه العواصف
أخبار لبنان
12:38
العماد رودولف هيكل من جامعة الروح القدس - الكسليك: الجيش قوي ولا خوف عليه وهو قادر على الصمود بوجه العواصف
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More