قبلان: لحظة غموض استراتيجي تستدعي شراكة ميثاقية وصون مصالح لبنان العليا

أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان البيان التالي: "لأنّ البلد والمنطقة في لحظة غموض استراتيجي، ولأنّ طبيعة الخيارات كبيرة فالمطلوب التعامل مع أزمات اللحظة التاريخية للبلد بمنطق الشراكة الميثاقية وبخلفية رأي عام وطني موصوف ومُعلّل".



واعتبر انه"دون ذلك نضع لبنان بقلب أزمة وجودية ونزيد من أسباب التفجير الداخلي، وهذا يسدّ باب التفرد والضغط الخارجي ويضع المسؤولية بكل ما فيها على عاتقنا جميعاً، والميزان بذلك مصالح لبنان العليا".



واكد ان "لا شرعية لأي خيار يتعارض مع هذه المصالح الوطنية، والرئيس نبيه بري بهذا المجال قدرة وطنية عابرة للطوائف ومفتاح استراتيجيات تزيد من حفظ لبنان وتضمن تعزيز شروط مصالحه العليا".