الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وثائقي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رسامني: ما حصل يؤكّد أنّ وزارة الأشغال جاهزة وفعّالة وقادرة على مواجهة أي منخفض مُقبل

أخبار لبنان
2025-11-26 | 04:37
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رسامني: ما حصل يؤكّد أنّ وزارة الأشغال جاهزة وفعّالة وقادرة على مواجهة أي منخفض مُقبل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
رسامني: ما حصل يؤكّد أنّ وزارة الأشغال جاهزة وفعّالة وقادرة على مواجهة أي منخفض مُقبل

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، في مؤتمر صحافي عقده في خلدة أن "العاصفة التي شهدناها صباح امس كانت اختبارًا فعليًا وجديًا لجهوزية الوزارة قبل موسم الأمطار، وقد أظهرتْ النتائج أنّ الأعمالَ الاستباقية التي قمنا بها أثبتت فعاليتها في وضوح".

وأشار إلى أنه "من هذا المنطلق، وعلى رغم شدّة المُتساقطات التي نَزَلتْ خلال دقائق قليلة، تمكّنت فرق الوزارة من معالجة التجمعات المائية بسرعة قياسية وفي كل المواقع التي تقع ضمن نطاق عمل الوزارة مع العلمْ أنّ بيروت الإدارية التي شهدتْ الكثير من التجمعات المائية هي ليستْ ضمن نطاق الوزارة ولكننا حريصين على المساعدة".

واعتبر ان "هذا العمل انجاز نسبي مقارنة مع السنوات  الماضية، وبالتوازي مع حقيقة مهمّة، وهي أنّ عددًا من النقاط الحسّاسة عبر السنوات الماضية، لم تشهد أيّ تَجمُّعات للمياه ، وللمرّة الأولى منذ سنوات، ما يعكس مباشرة نجاح الصيانة التي قمنا بها قبل العاصفة والمُبيّنة على الشكل الآتي:
 1 - جونية – الهوا تشيكن
2 - ضبية
3 - داخل  نفق المطار و آخر نفق المطار
4 - دوحة الحصّ – مقابل الـLaguna
5 - السلطان ابراهيم - الجناح
6 - الدّامور".

وقال رسامني: "لتوضيح حجم التحدّي الذي واجهناه، تشير الأرقام الرسمية إلى أنّنا شهدنا تساقط 25.4 مم خلال 30 دقيقة، و22.2 ملم (ملليمتر) خلال 15 دقيقة فقط، أي ما يعادل 89 مم بالساعة، وهي معدلات تفوق بثلاثة أضعاف المُعدّل العالمي الذي يؤدي عادةً إلى تجمّعات مياه حتى في الدول الأكثر تقدّمًا".

وأضاف: "بانتقال طبيعي إلى أداء فرقنا: هذه الكميات الهائلة لم تمنع فرق الوزارة من التدخل فورًا وبجهوزية عالية، إذ تمّ فتح المصارف في منطقة الرّحاب و طريق المطار القديم خلال خمس دقائق فقط، وفي نفق مار مخايل خلال عشر دقائق، وفي خلدة خلال 60 دقيقة بالرغم من ازدحام السير.
وفي سياق موازٍ، من الضروري التأكيد أنّ التجمّعات التي ظهرت في بعض النقاط لم تكن نتيجة أيّ خلل بنيوي، بل بسبب النفايات التي حملتها السيول وأدّت إلى انسداد المصارف خلال دقائق، وهو عامل خارجي لم يكن مرتبطًا بالبنية التحتية نفسها ولدينا فيديوهات التقطها فريق الصيانة تُوثّق هذه الواقعة.
وفي ظل هذه الوقائع، لا بدّ من التوقّف عند حملة التضليل التي رافقت العاصفة، عبر بثّ فيديوهات قديمة أو مفبركة لا علاقة لها بما حصل اليوم. وقد طاولت هذه المواد مواقع عدّة، بينها نفق الكوكودي ونفق الأوزاعي ومنطقة السلطان إبراهيم وغيرها، على رغم أنّ هذه النقاط لم تشهد أيّ تجمّعات مياه. لذلك أدعو الجميع إلى العودة إلى المصادر الرسمية قبل التداول بأيّ معلومة".

وشدد على أن "الوزارة حققت إنجازًا واضحًا رغم الظروف الجوية القاسية، ولكن مسؤولية إبقاء المصارف مفتوحة هي مسؤولية مشتركة، فالرمي العشوائي للنفايات يبقى العامل الأول في إقفالها مهما كانت جهوزيتها".

وقال: "بكل وضوح، ما حصل اليوم يؤكّد أنّ الوزارة جاهزة، وفعّالة، وقادرة على مواجهة أي منخفضات مُقبلة بنفس الوتيرة وبالمعايير نفسها لخدمة كل اللبنانيين".

أخبار لبنان

يؤكّد

وزارة

الأشغال

جاهزة

وفعّالة

وقادرة

مواجهة

منخفض

مُقبل

LBCI التالي
الحجار: لا حماية للبنانَ إلَّا بجيشه ووحدةِ شعبه
قبلان: لحظة غموض استراتيجي تستدعي شراكة ميثاقية وصون مصالح لبنان العليا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-11-16

وزارة الأشغال: مركز عيناتا ينقذ مواطنًا عالقًا في الثلوج مع أول منخفض ثلجي هذا العام

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-24

فريد البستاني يثمّن جهود رسامني: عملٌ عادل في وزارة الأشغال في كلّ المناطق

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-08

الدويهي: الدولة قادرة بقرارات سياسية واضحة مواجهة الوحشية الإسرائيلية

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-08

الدويهي للـLBCI: الدولة قادرة بقرارات سياسية واضحة مواجهة الوحشية الإسرائيلية فلا مكان للمكابرة بالأيديولوجيا وموازين القوى

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:16

وزير الاتّصالات: نعمل على تصحيح الواقع عبر خطوات حاسمة

LBCI
أخبار لبنان
08:09

المالية: رواتب العاملين في القطاع العام متاحة للسحب إعتبارًا من الخميس

LBCI
أخبار لبنان
08:05

وزير الإعلام: لاستعادة دور الجامعة العربية كغطاء أساسيّ يحتاجه اللبنانيون

LBCI
أخبار لبنان
08:01

ممثل "اليونيسف" في لبنان : لإحترام اتفاقّية وقف إطلاق النار وإجراءات فورية لوضع حدّ للانتهاكات المرتكبة في حق الأطفال

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:13

مقتل خمسة مدنيين جراء انفجار في شمال غرب سوريا

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-01

"كان سيتمّ توزيعها على المطاعم والمحال"... ضبط حوالي 10 أطنان من لحوم الدجاج الفاسدة (فيديو وصور)

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-04

إحصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و7 جرحى في 7 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

LBCI
آخر الأخبار
05:32

الرئيس القبرصي: الاتفاقية تعزز آفاق التعاون في مجال الطاقة في الشرق الأوسط وتسمح بأن تكون منطقتنا ممراً بديلاً للطاقة إلى أوروبا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:48

العدّ العكسي لزيارة البابا لاوون إلى لبنان انطلق... التحضيرات تتكثّف في روما قبل انطلاقه الى تركيا

LBCI
أخبار دولية
06:50

ترامب: لم يجر تحديد موعد صارم لأوكرانيا وروسيا للتوصل إلى اتفاق سلام

LBCI
أخبار لبنان
06:18

لبنان وقبرص يوقّعان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية: إنجاز استراتيجي يفتح أبواب التعاون في الطاقة والاقتصاد والأمن

LBCI
أخبار لبنان
04:22

عبد العاطي من قصر بعبدا: نبذل كل الجهد لتجنيب لبنان أي تصعيد والمطلوب البناء على رؤية الرئيس عون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

سمّوها باسمها: مش تعدّي عالعرض… هذه جريمة عنف جنسي

LBCI
أخبار لبنان
13:57

السيدة الأولى: مشروع مدرسة المواطنية يرسخ الانتماء للبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

شباب لبنان يستعدون للقاء البابا وهذه آخر التحضيرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

رحلة التأهل لكأس العالم في كرة السلة بدأت... منتخب الأرز يغادر الى الدوحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

في أقل من ساعة غرقت طرقات لبنان بالسيول وتعطلت حركة السير

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
08:36

ديوانُ المحاسبة عن ملف "مبنى قصابيان": إعفاء حرب من العقوبات وتحميل صحناوي مسؤولية الأضرار اللاحقة بالخزينة العامة

LBCI
أخبار دولية
13:17

بالصور... سيارة البابا فرنسيس تحوّلت إلى عيادة متنقلة لأطفال غزة

LBCI
أمن وقضاء
09:20

ضبط شحنة مخدرات موضّبة داخل هيكل سيارة آتية من أوروبا... وتفكيك شبكة تهريب دولية بالتعاون مع السعودية

LBCI
أمن وقضاء
04:10

شعبة المعلومات كشفت ملابسات جريمة قتل في مخيّم شاتيلا ذهبت ضحيّتها سيدة

LBCI
أخبار لبنان
02:08

طقس مستقر … حتى السبت

LBCI
أخبار لبنان
10:53

جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي... إليكم جدول الأعمال

LBCI
خبر عاجل
12:16

ترامب هنأ رئيس الجمهورية بالاستقلال: أشيد بالقرارات الشجاعة التي اتخذتها الحكومة وأتطلع إلى تعميق الشراكة بين بلدينا

LBCI
أخبار لبنان
12:38

العماد رودولف هيكل من جامعة الروح القدس - الكسليك: الجيش قوي ولا خوف عليه وهو قادر على الصمود بوجه العواصف

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More