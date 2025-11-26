برنامج الأغذية العالمي في لبنان رحّب بمساهمة كوريا "لدعم الأسر الأكثر هشاشة والأطفال في المدارس"

رحّب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في لبنان في بيان "بأول مساهمة عينية من الأرز مقدمة من حكومة جمهورية كوريا لدعم الأسر الأكثر هشاشة والأطفال في المدارس في مختلف أنحاء البلاد".



تبلغ المنحة، بحسب البيان، نحو 864 طنًا متريًا من الأرز الكوري، ستستخدم في تعزيز اثنتين من الأنشطة الرئيسية لبرنامج الأغذية العالمي في لبنان: وهي المساعدات الغذائية العينية للأسر ذات الوضع الاقتصادي الهش، وحصص الإعاشة المنزلية للأطفال ضمن برنامج الوجبات المدرسية الوطني.



وأعلن البيان أنه من خلال المساعدات الطارئة التي يقدمها البرنامج، ستتلقى الأسر الأرز كجزء من الطرود الغذائية الشهرية المنتظمة التي يتم توزيعها في مواقع البرنامج على مستوى البلاد. ومن المتوقع أن يصل هذا الدعم إلى 27 ألف أسرة – أي نحو 108 آلاف شخص – لمدة ثمانية أشهر من كانون الثاني حتى آب 2026.



ولفت الى ان الأطفال المسجلين في المدارس الحكومية سيحصلون على حصص إعاشة منزلية تشمل الأرز، مما يعود بالفائدة على أسرهم أيضًا. وسيدعم هذا الأمر 54 ألف أسرة (216 ألف شخص) على مدى شهرين من كانون الثاني 2025 حتى شباط 2026، مما يساعد الأسر على مواجهة ارتفاع تكاليف الغذاء.



وقال ممثل برنامج الأغذية العالمي ومديره القطري في لبنان ماثيو هولينغورث : "نحن ممتنون لهذه المساهمة العينية الأولى من نوعها من جمهورية كوريا. لا يمكن للبرنامج مواجهة الأزمات المتشابكة في لبنان وما تسببه من حالة عدم اليقين من دون الدعم القوي والمتوقع من شركاء مثل جمهورية كوريا. هذا التضامن يتيح لنا الوقوف إلى جانب الأسر في الأوقات الصعبة، خاصة في ظل الظروف التمويلية الصعبة، وضمان استمرار تلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسر."





