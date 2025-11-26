مرقص يطرح مع نظيره السوري قضية سمير كسّاب: ملفّ لا يحتمل الانتظار

طرح وزير الإعلام بول مرقص، خلال لقائه نضيره السوري حمزة المصطفى، قضية المصوّر الصحافي المخفي قسرًا في سوريا سمير كسّاب، مؤكّدًا أنّ "هذا الملف يجب أن يحتلّ أولوية قصوى ضمن الملفات المطروحة، بهدف الكشف عن مصيره واتخاذ المقتضى اللازم".



وحصل هذا اللقاء بمناسبة اجتماع الدورة العادية الخامسة والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب، المنعقدة في مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة.



وشدّد مرقص على أنّ "قضية كسّاب كانت من أولى اهتماماتي منذ تسلّمي مهامي في وزارة الإعلام، وقد أصبحت اليوم قضية رسمية بامتياز، وسبق أن طرحتها خطيًا وفي مراجعات عدّة، آخرها خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة".



وقال: "أؤكّد بكل مسؤولية وطنية وإنسانية أنّ قضية سمير كسّاب ليست مسألة فردية، بل قضية تمسّ كرامة الإعلام اللبناني والعربي بأسره".



وقد أبدى وزير الإعلام السوري اهتمامه مؤكّدًا أنّه سيُتابع الملف عن كثب ويوليه العناية اللازمة ضمن القنوات المتاحة، وحرصًا على الوصول إلى حقيقة هذا الملف الإنساني.



ودعا مرقص في ختام اللقاء إلى تكثيف الجهود الأمنيّة والعملية لكشف مصير كسّاب، وتفعيل قنوات التواصل المشتركة ومع الجهات المختصّة، "تحقيقًا لهذا الهدف السامي والملحّ الذي لا يحتمل الانتظار".