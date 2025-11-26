الحجار: لا حماية للبنانَ إلَّا بجيشه ووحدةِ شعبه

رأى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في كلمة ألقاها خلال إطلاق مبادرة "إشراك السلطات المحلية في الحوكمة المراعية لحقوق الأطفال"، بالشراكة مع منظمة اليونسيف، أنّ "الإعتداءات الاسرائيلية المتواصلة على لبنان، والتي ذهبَ ضحيّتها العديد من أطفال لبنان، فيما تُركَ بعضهم الآخر أيتاماً، تفرض علينا المزيد من التماسك والتوحد خلف قراراتِ الحكومة، والالتفاف حولَ جيشنا الوطنيّ وقوانا الأمنيّة، ومحضهم الثقة الكاملة والدعم غيرَ المشروط، من أجلِ استكمال بسطِ سلطةِ الدولة على كامل أراضيها، وفرض سيادةِ القانون، ونزعِ الذرائع من أيدي العدوّ، ومنعِهِ من مواصَلَةِ اعتداءاتِه".



وشدد الحجار على ان "لا حماية للبنانَ إلَّا بجيشه ووحدةِ شعبه، ولا ملاذَ لشعبهِ إلا الدولة".