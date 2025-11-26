الأمين العام لاتحاد المصارف العربية: غداً ينطلق من بيروت أكبر تجمع مصرفي عربي منذ سنوات

تنطلق في بيروت الخميس عند الساعة ٩:٣٠ صباحاً في فندق فنيسيا ، فعاليات المؤتمر المصرفي العربي السنوي برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، وتحت عنوان: "الاستثمار في الإعمار ودور المصارف"، في حدث يعيد إلى بيروت حضورها العربي المالي من أوسع أبوابه.في السياق، أكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح أنّ انعقاد المؤتمر في بيروت هو "رسالة ثقة عربية صريحة، ودليل عملي على استعادة لبنان لدوره، وأن قطاعه المصرفي قادر على النهوض واستعادة مكانته".وأشار إلى أنّ "نوعية المشاركين هذا العام تشكل النقطة الفارقة في المؤتمر، إذ تأتي وفود مصرفية و مالية عربية وأجنبية رفيعة المستوى إلى بيروت إيماناً بدورها وموقعها".وأوضح أن من المشاركين وزراء مال و حكام مصارف مركزية عربية و قادة مصرفيين من السعودية والكويت والإمارات والبحرين وقطر، إلى جانب مشاركة مصرفية من 20 دولة عربية.وسيُعقد على هامش المؤتمر اجتماع مجلس إدارة الاتحاد والجمعية العمومية للمرة الأولى منذ عام 2018، لبحث مشاريع استثمارية في لبنان، بينها إنشاء مركز مؤتمرات أو مركز تدريب مصرفي إقليمي، في خطوة وصفها فتوح بأنها "ترجمة عملية لدعم لبنان ومؤسساته".وأكّد فتوح أنّ هذا الحضور العربي الرفيع وتكريم القيادات المصرفية في بيروت "يشكّلان دليلاً واضحاً على عودة العاصمة اللبنانية إلى دورها الطبيعي مركزاً مالياً عربياً".