الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
9
o
الجنوب
18
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حوار المرحلة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
9
o
الجنوب
18
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير الإعلام: لاستعادة دور الجامعة العربية كغطاء أساسيّ يحتاجه اللبنانيون
أخبار لبنان
2025-11-26 | 08:05
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
وزير الإعلام: لاستعادة دور الجامعة العربية كغطاء أساسيّ يحتاجه اللبنانيون
ذكّر وزير الإعلام بول مرقص أنّه لقد سبق لجامعة الدول العربية، أن أعلنت أنّ الدورة 55 العادية لمجلس وزراء الإعلام العرب ستدرس عددًا من القضايا المهمة، بدءًا بالقضية الفلسطينية.
فلفت، ضمن كلمة لبنان في إجتماع الدورة العادية الخامسة والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب، إلى أنّه في موازاة ذلك، تبرز اهميّة الشأن اللبنانيّ، إذ تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان رغم الترتيبات التي أُنجزت لوقف الأعمال العدائية.
وقال مرقص: "لقد أطلق رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون مبادرة لحلّ القضايا العالقة بكل تشعّباتها السياسية والعسكرية والأمنية. مبادرة تعيد وضع لبنان على طاولة الاهتمام".
وأضاف: "نريد معها ومن خلالها أن نستعيد دور الجامعة العربية كغطاء أساسيّ ومرجعية جامعة يحتاجها اللبنانيون في هذه المرحلة الدقيقة. ونراهن على قدرة الإعلام العربيّ على نقل نبض لبنان، ودعم أي مسعى يحمي الاستقرار، في لحظة مفصلية يدرك فيها اللبنانيون أن الغطاء العربي هو ضرورة وطنية وحاجة أساسية لتجاوز التحديات على الصعد كافة".
واقترح مرقص مبادرات مثل رصد مكافات للاعلاميين البارزين والتعويض على ذوي الشهداء منهم ،إضافة الى المبادرات السياسية المطلوبة.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
الإعلام:
لاستعادة
الجامعة
العربية
كغطاء
أساسيّ
يحتاجه
اللبنانيون
التالي
أسرار الصحف 26-11-2025
ممثلو الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي يزورون سوريا ولبنان الأسبوع المقبل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-10-27
وزير الإعلام استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية في صالون الشرف في المطار
أخبار لبنان
2025-10-27
وزير الإعلام استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية في صالون الشرف في المطار
0
أخبار لبنان
2025-09-17
الرئيس عون: دور اللبنانيين في الانتشار أساسي ولبنان عاد إلى الخريطة العالمية
أخبار لبنان
2025-09-17
الرئيس عون: دور اللبنانيين في الانتشار أساسي ولبنان عاد إلى الخريطة العالمية
0
أخبار لبنان
06:56
مرقص بحث مع الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء الاعلام العرب في التعاون الاعلامي واقترح اضافة الى البيان الختامي للجامعة
أخبار لبنان
06:56
مرقص بحث مع الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء الاعلام العرب في التعاون الاعلامي واقترح اضافة الى البيان الختامي للجامعة
0
أخبار دولية
2025-09-05
الجامعة العربية تؤكد أن لا تعايش في المنطقة من دون وقف إسرائيل "ممارساتها العدائية"
أخبار دولية
2025-09-05
الجامعة العربية تؤكد أن لا تعايش في المنطقة من دون وقف إسرائيل "ممارساتها العدائية"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:07
روابط التعليم الرسميّ: التعبير في الشارع على امل ان تسمع الحكومة ووزير المالية صرخة الأساتذة والمعلمين
أخبار لبنان
14:07
روابط التعليم الرسميّ: التعبير في الشارع على امل ان تسمع الحكومة ووزير المالية صرخة الأساتذة والمعلمين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
عشية المواجهة الأولى أمام قطر… كيف هي أجواء منتخب لبنان لكرة السلة؟
تقارير نشرة الاخبار
14:06
عشية المواجهة الأولى أمام قطر… كيف هي أجواء منتخب لبنان لكرة السلة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
تغطية الضمان "رجعت": 90٪ من كلفة المستلزمات على الضمان
تقارير نشرة الاخبار
14:00
تغطية الضمان "رجعت": 90٪ من كلفة المستلزمات على الضمان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
سابقة قضائية: ديوان المحاسبة يطلب استرداد 38 مليون دولار من وزراء اتصالات سابقين في قضيّتَي مبنيَي تاتش
تقارير نشرة الاخبار
13:49
سابقة قضائية: ديوان المحاسبة يطلب استرداد 38 مليون دولار من وزراء اتصالات سابقين في قضيّتَي مبنيَي تاتش
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
09:24
حظرتها على مواقع التواصل وواعدت حبيبها السابق... الغيرة تحول شابة الى مجرمة: انتقامها كان مرعبًا
منوعات
09:24
حظرتها على مواقع التواصل وواعدت حبيبها السابق... الغيرة تحول شابة الى مجرمة: انتقامها كان مرعبًا
0
أخبار لبنان
12:43
وزيرة التربية عرضت مع الرئيس بري أوضاع المدارس وملف التفرغ وبحثت مع سفير قطر في تطوير مذكرة التفاهم
أخبار لبنان
12:43
وزيرة التربية عرضت مع الرئيس بري أوضاع المدارس وملف التفرغ وبحثت مع سفير قطر في تطوير مذكرة التفاهم
0
منوعات
10:48
قبل لحظات من حرق جثمانها طرقت على التابوت... ما حصل مع هذه السيدة الستينية لا يُصدق! (صور)
منوعات
10:48
قبل لحظات من حرق جثمانها طرقت على التابوت... ما حصل مع هذه السيدة الستينية لا يُصدق! (صور)
0
صحة وتغذية
09:00
اكتشاف جديد لمواجهة التلوث المسبب للسرطان... هذا ما ابتكره علماء في الصين
صحة وتغذية
09:00
اكتشاف جديد لمواجهة التلوث المسبب للسرطان... هذا ما ابتكره علماء في الصين
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
عشية المواجهة الأولى أمام قطر… كيف هي أجواء منتخب لبنان لكرة السلة؟
تقارير نشرة الاخبار
14:06
عشية المواجهة الأولى أمام قطر… كيف هي أجواء منتخب لبنان لكرة السلة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
شو بيصير إذا وقفتوا تستعملوا انستا وتيك توك وغيرن؟
تقارير نشرة الاخبار
14:02
شو بيصير إذا وقفتوا تستعملوا انستا وتيك توك وغيرن؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
تغطية الضمان "رجعت": 90٪ من كلفة المستلزمات على الضمان
تقارير نشرة الاخبار
14:00
تغطية الضمان "رجعت": 90٪ من كلفة المستلزمات على الضمان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
سابقة قضائية: ديوان المحاسبة يطلب استرداد 38 مليون دولار من وزراء اتصالات سابقين في قضيّتَي مبنيَي تاتش
تقارير نشرة الاخبار
13:49
سابقة قضائية: ديوان المحاسبة يطلب استرداد 38 مليون دولار من وزراء اتصالات سابقين في قضيّتَي مبنيَي تاتش
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
من اتفاق مُجمَّد إلى توقيع تاريخي… بيروت ونيقوسيا ترسمان الخط البحري النهائي
تقارير نشرة الاخبار
13:47
من اتفاق مُجمَّد إلى توقيع تاريخي… بيروت ونيقوسيا ترسمان الخط البحري النهائي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
وزير خارجية مصر في بيروت… يدق ناقوس الخطر
تقارير نشرة الاخبار
13:32
وزير خارجية مصر في بيروت… يدق ناقوس الخطر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
عامٌ على الاتفاق: وقفٌ للنار على الورق… واستمرارٌ للنيران الإسرائيلية على الأرض
تقارير نشرة الاخبار
13:26
عامٌ على الاتفاق: وقفٌ للنار على الورق… واستمرارٌ للنيران الإسرائيلية على الأرض
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
تهديدات إسرائيلية متصاعدة... كاتس يمهل الدولة اللبنانية حتى نهاية العام لنزع سلاح حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:21
تهديدات إسرائيلية متصاعدة... كاتس يمهل الدولة اللبنانية حتى نهاية العام لنزع سلاح حزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
البابا عند القديس شربل : زيارة استثنائية بعد ١٠٠ عام على ارسال ملف التقديس !
تقارير نشرة الاخبار
13:13
البابا عند القديس شربل : زيارة استثنائية بعد ١٠٠ عام على ارسال ملف التقديس !
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
04:10
شعبة المعلومات كشفت ملابسات جريمة قتل في مخيّم شاتيلا ذهبت ضحيّتها سيدة
أمن وقضاء
04:10
شعبة المعلومات كشفت ملابسات جريمة قتل في مخيّم شاتيلا ذهبت ضحيّتها سيدة
2
أخبار لبنان
02:08
طقس مستقر … حتى السبت
أخبار لبنان
02:08
طقس مستقر … حتى السبت
3
أخبار لبنان
08:09
المالية: رواتب العاملين في القطاع العام متاحة للسحب إعتبارًا من الخميس
أخبار لبنان
08:09
المالية: رواتب العاملين في القطاع العام متاحة للسحب إعتبارًا من الخميس
4
أخبار لبنان
16:28
ممثلو الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي يزورون سوريا ولبنان الأسبوع المقبل
أخبار لبنان
16:28
ممثلو الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي يزورون سوريا ولبنان الأسبوع المقبل
5
اخبار البرامج
15:49
نوال الزغبي تكشف: مسيرتي المهنية تُقدر بأكثر من 100 مليون دولار... وهذه علاقتي بفضل شاكر
اخبار البرامج
15:49
نوال الزغبي تكشف: مسيرتي المهنية تُقدر بأكثر من 100 مليون دولار... وهذه علاقتي بفضل شاكر
6
خبر عاجل
04:44
القناة 7 الإسرائيلية عن كاتس: لا نثق بأن حزب الله سيتخلى عن سلاحه من تلقاء نفسه وواشنطن أمهلته حتى نهاية العام وإذا لم يتخل عن سلاحه حتى نهاية العام فسنعمل بقوة مرة أخرى في لبنان
خبر عاجل
04:44
القناة 7 الإسرائيلية عن كاتس: لا نثق بأن حزب الله سيتخلى عن سلاحه من تلقاء نفسه وواشنطن أمهلته حتى نهاية العام وإذا لم يتخل عن سلاحه حتى نهاية العام فسنعمل بقوة مرة أخرى في لبنان
7
صحة وتغذية
10:22
"علينا أن نقلق"... وفاة رجل بفيروس لا يصيب سوى الحيوانات وخبير يُحذّر: "قد يتحوّل إلى جائحة جديدة"
صحة وتغذية
10:22
"علينا أن نقلق"... وفاة رجل بفيروس لا يصيب سوى الحيوانات وخبير يُحذّر: "قد يتحوّل إلى جائحة جديدة"
8
أخبار لبنان
06:48
حاكم مصرف لبنان يردّ على الشائعات: جميع نوّاب الحاكم أعضاء في فريق واحد
أخبار لبنان
06:48
حاكم مصرف لبنان يردّ على الشائعات: جميع نوّاب الحاكم أعضاء في فريق واحد
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More