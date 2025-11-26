الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حوار المرحلة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير الإعلام: لاستعادة دور الجامعة العربية كغطاء أساسيّ يحتاجه اللبنانيون

أخبار لبنان
2025-11-26 | 08:05
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير الإعلام: لاستعادة دور الجامعة العربية كغطاء أساسيّ يحتاجه اللبنانيون
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
وزير الإعلام: لاستعادة دور الجامعة العربية كغطاء أساسيّ يحتاجه اللبنانيون

ذكّر وزير الإعلام بول مرقص أنّه لقد سبق لجامعة الدول العربية، أن أعلنت أنّ الدورة 55 العادية لمجلس وزراء الإعلام العرب ستدرس عددًا من القضايا المهمة، بدءًا بالقضية الفلسطينية.

فلفت، ضمن كلمة لبنان في إجتماع الدورة العادية الخامسة والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب، إلى أنّه في موازاة ذلك، تبرز اهميّة الشأن اللبنانيّ، إذ تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان رغم الترتيبات التي أُنجزت لوقف الأعمال العدائية.

وقال مرقص: "لقد أطلق رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون مبادرة لحلّ القضايا العالقة بكل تشعّباتها السياسية والعسكرية والأمنية. مبادرة تعيد وضع لبنان على طاولة الاهتمام".

وأضاف: "نريد معها ومن خلالها أن نستعيد دور الجامعة العربية كغطاء أساسيّ ومرجعية جامعة يحتاجها اللبنانيون في هذه المرحلة الدقيقة. ونراهن على قدرة الإعلام العربيّ على نقل نبض لبنان، ودعم أي مسعى يحمي الاستقرار، في لحظة مفصلية يدرك فيها اللبنانيون أن الغطاء العربي هو ضرورة وطنية وحاجة أساسية لتجاوز التحديات على الصعد كافة".

واقترح مرقص مبادرات مثل رصد مكافات للاعلاميين البارزين والتعويض على ذوي الشهداء منهم ،إضافة الى المبادرات السياسية المطلوبة.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

الإعلام:

لاستعادة

الجامعة

العربية

كغطاء

أساسيّ

يحتاجه

اللبنانيون

LBCI التالي
أسرار الصحف 26-11-2025
ممثلو الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي يزورون سوريا ولبنان الأسبوع المقبل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-27

وزير الإعلام استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية في صالون الشرف في المطار

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-17

الرئيس عون: دور اللبنانيين في الانتشار أساسي ولبنان عاد إلى الخريطة العالمية

LBCI
أخبار لبنان
06:56

مرقص بحث مع الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء الاعلام العرب في التعاون الاعلامي واقترح اضافة الى البيان الختامي للجامعة

LBCI
أخبار دولية
2025-09-05

الجامعة العربية تؤكد أن لا تعايش في المنطقة من دون وقف إسرائيل "ممارساتها العدائية"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:07

روابط التعليم الرسميّ: التعبير في الشارع على امل ان تسمع الحكومة ووزير المالية صرخة الأساتذة والمعلمين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

عشية المواجهة الأولى أمام قطر… كيف هي أجواء منتخب لبنان لكرة السلة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

تغطية الضمان "رجعت": 90٪ من كلفة المستلزمات على الضمان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

سابقة قضائية: ديوان المحاسبة يطلب استرداد 38 مليون دولار من وزراء اتصالات سابقين في قضيّتَي مبنيَي تاتش

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
09:24

حظرتها على مواقع التواصل وواعدت حبيبها السابق... الغيرة تحول شابة الى مجرمة: انتقامها كان مرعبًا

LBCI
أخبار لبنان
12:43

وزيرة التربية عرضت مع الرئيس بري أوضاع المدارس وملف التفرغ وبحثت مع سفير قطر في تطوير مذكرة التفاهم

LBCI
منوعات
10:48

قبل لحظات من حرق جثمانها طرقت على التابوت... ما حصل مع هذه السيدة الستينية لا يُصدق! (صور)

LBCI
صحة وتغذية
09:00

اكتشاف جديد لمواجهة التلوث المسبب للسرطان... هذا ما ابتكره علماء في الصين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

عشية المواجهة الأولى أمام قطر… كيف هي أجواء منتخب لبنان لكرة السلة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

شو بيصير إذا وقفتوا تستعملوا انستا وتيك توك وغيرن؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

تغطية الضمان "رجعت": 90٪ من كلفة المستلزمات على الضمان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

سابقة قضائية: ديوان المحاسبة يطلب استرداد 38 مليون دولار من وزراء اتصالات سابقين في قضيّتَي مبنيَي تاتش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

من اتفاق مُجمَّد إلى توقيع تاريخي… بيروت ونيقوسيا ترسمان الخط البحري النهائي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

وزير خارجية مصر في بيروت… يدق ناقوس الخطر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

عامٌ على الاتفاق: وقفٌ للنار على الورق… واستمرارٌ للنيران الإسرائيلية على الأرض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

تهديدات إسرائيلية متصاعدة... كاتس يمهل الدولة اللبنانية حتى نهاية العام لنزع سلاح حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

البابا عند القديس شربل : زيارة استثنائية بعد ١٠٠ عام على ارسال ملف التقديس !

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
04:10

شعبة المعلومات كشفت ملابسات جريمة قتل في مخيّم شاتيلا ذهبت ضحيّتها سيدة

LBCI
أخبار لبنان
02:08

طقس مستقر … حتى السبت

LBCI
أخبار لبنان
08:09

المالية: رواتب العاملين في القطاع العام متاحة للسحب إعتبارًا من الخميس

LBCI
أخبار لبنان
16:28

ممثلو الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي يزورون سوريا ولبنان الأسبوع المقبل

LBCI
اخبار البرامج
15:49

نوال الزغبي تكشف: مسيرتي المهنية تُقدر بأكثر من 100 مليون دولار... وهذه علاقتي بفضل شاكر

LBCI
خبر عاجل
04:44

القناة 7 الإسرائيلية عن كاتس: لا نثق بأن حزب الله سيتخلى عن سلاحه من تلقاء نفسه وواشنطن أمهلته حتى نهاية العام وإذا لم يتخل عن سلاحه حتى نهاية العام فسنعمل بقوة مرة أخرى في لبنان

LBCI
صحة وتغذية
10:22

"علينا أن نقلق"... وفاة رجل بفيروس لا يصيب سوى الحيوانات وخبير يُحذّر: "قد يتحوّل إلى جائحة جديدة"

LBCI
أخبار لبنان
06:48

حاكم مصرف لبنان يردّ على الشائعات: جميع نوّاب الحاكم أعضاء في فريق واحد

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More