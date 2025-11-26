وزير الإعلام: لاستعادة دور الجامعة العربية كغطاء أساسيّ يحتاجه اللبنانيون

ذكّر وزير الإعلام بول مرقص أنّه لقد سبق لجامعة الدول العربية، أن أعلنت أنّ الدورة 55 العادية لمجلس وزراء الإعلام العرب ستدرس عددًا من القضايا المهمة، بدءًا بالقضية الفلسطينية.



فلفت، ضمن كلمة لبنان في إجتماع الدورة العادية الخامسة والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب، إلى أنّه في موازاة ذلك، تبرز اهميّة الشأن اللبنانيّ، إذ تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان رغم الترتيبات التي أُنجزت لوقف الأعمال العدائية.



وقال مرقص: "لقد أطلق رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون مبادرة لحلّ القضايا العالقة بكل تشعّباتها السياسية والعسكرية والأمنية. مبادرة تعيد وضع لبنان على طاولة الاهتمام".



وأضاف: "نريد معها ومن خلالها أن نستعيد دور الجامعة العربية كغطاء أساسيّ ومرجعية جامعة يحتاجها اللبنانيون في هذه المرحلة الدقيقة. ونراهن على قدرة الإعلام العربيّ على نقل نبض لبنان، ودعم أي مسعى يحمي الاستقرار، في لحظة مفصلية يدرك فيها اللبنانيون أن الغطاء العربي هو ضرورة وطنية وحاجة أساسية لتجاوز التحديات على الصعد كافة".



واقترح مرقص مبادرات مثل رصد مكافات للاعلاميين البارزين والتعويض على ذوي الشهداء منهم ،إضافة الى المبادرات السياسية المطلوبة.