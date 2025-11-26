رئيس اتحاد النقابات السياحية ونقيب أصحاب الفنادق: حضور زائرين من الخارج يواكبون زيارة البابا

كشف رئيس اتحاد النقابات السياحية ونقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر عن حركة لافتة للزائرين من الخارج ستواكب زيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان.



وأشار إلى أنّ هذا الحضور لا يقتصر على وسائل الإعلام فحسب، بل يشمل أيضًا زائرين من الأردن والعراق ومِصر جاؤوا للمشاركة في هذا الحدث الاستثنائيّ.



وأوضح الأشقر أنّ الوضع الأمنيّ لا يزال عاملًا مؤثرًا في تردّد البعض بالمجيء إلى لبنان، خصوصًا في ظل التطورات الأمنية الكبيرة التي شهدها البلد نهاية الأسبوع الماضي.



وقال: "بالنسبة لمن يعيش خارج لبنان، قصف الضاحية يعني قصف بيروت".