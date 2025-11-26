فريد البستاني شارك في ورشة عمل عن الحوكمة المراعية لحقوق الأطفال

شارك النائب فريد البستاني في ورشة عمل بعنوان "إشراك السلطات المحلية في الحوكمة المراعية لحقوق الأطفال"، التي تنظّمها وزارة الداخلية والبلديات ومنظمة اليونيسف.



وخلال الورشة، تولّى البستاني إدارة جلسة حوارية عن "إرساء الممارسات المراعية للطفل والحوكمة المحلية".



وعرض خريطة طريق متكاملة تهدف إلى تعزيز الحوار بين المؤسسات الرئيسية حول استدامة الحوكمة المراعية للطفل، إضافة إلى الآليات العملية التي من شأنها ترسيخ الطابع المؤسسيّ للتخطيط والممارسات الصديقة للطفل وتعميمها على مستوى المحليّ.