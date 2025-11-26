رئيس الحكومة: نحاول اعادة الثقة بالدولة من خلال تصحيح الادارات وتعزيز الجيش

رأى رئيس الحكومة نواف سلام عدم وجود أولويات محددة في الواقع اللبنانيّ، موضحًا أنّ كل الأمور السياسية والحياتية والإقتصادية والمالية هي من الأولويات.



واعتبر أنّ الانسحاب الإسرائيليّ أولوية، وكذلك حصر السلاح والكهرباء والودائع وغيرها من الأمور العالقة.



ولاحظ رئيس الحكومة أن هناك مؤشرات إيجابية نابعة من الاهتمام العربيّ والدوليّ، خصوصًا على مستوى المؤتمرات التي تعقد.



وقال: "نحاول اعادة الثقة بالدولة من خلال تصحيح الادارات وتعزيز الجيش ليحل محل اليونيفيل".



وأضاف: "هناك اجراءات اتخذت كتعيين الهيئات الناظمة واعداد سلسلة قوانين في الاصلاح المالي .صحيح ان الناس لا ترى شيئا حتى الان، ولكن نحن زرعنا والمطلوب بعض الوقت لينبت الزرع".



وشدد سلام أن لا عقدة في موضوع المفاوضات مع إسرائيل، معتبرًا أنّ الرئيس نبيه بري على حق عندما قال إنّ هناك لجنة الميكانيزم والتفاوض يتم من خلالها، "لكن لم يتم التقدم في هذا المجال".



وعن الانتخابات النيابية قال: "مستمرون في التحضير لإجراء الانتخابات في موعدها كما عملنا في الانتخابات البلدية ،لكن مصير هذه الانتخابات يبقى في يد المجلس النيابي وليس في يدنا".



وعن انتخابات المغتربين وعقباتها أكد الرئيس سلام أن الحكومة قامت بما عليها، وأرسلت مشروع القانون إلى مجلس النواب ،وقد أخذ إرساله بعض الوقت بسبب كثرة التواقيع عليه(برمة العروس) ،وهو الآن في عهدة المجلس.