لقاء جمع الشيخ دريان بوزير الخارجية المصريّ

ناقش مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، مع وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي، يرافقه سفير مصر لدى لبنان علاء موسى، التعاون القائم بين البلدين خصوصًا في المجالات الخاصة بالإفتاء، وأيضًا التعاون القائم في نشر رسالة الإسلام السمحة، نشر رسائل الاعتدال، التعايش المشترك، التسامح.



وقال عبد العاطي: "تحدثت مع سماحته عن برامج التعاون القائمة بين دار الإفتاء المصرية ودار الفتوى في لبنان خصوصًا فيما يتعلق بالتنسيق حول الفتاوى وتدريب الأئمة ونشر قيم الإسلام الحنيف، وحول الزيارة القادمة الهامة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر احمد الطيب الى لبنان في المستقبل القريب، وهي شديدة الأهمية لإعادة التأكيد على لحمة العلاقات بين البلدين الشقيقين ومؤسسة الأزهر الشريف العتيدة والدولة اللبنانية ودار الإفتاء".