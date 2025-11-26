الأخبار
المطران عون: زيارة البابا تؤكد مكانة لبنان ولا بد من الحوار لبناء السلام

أخبار لبنان
2025-11-26 | 16:01
المطران عون: زيارة البابا تؤكد مكانة لبنان ولا بد من الحوار لبناء السلام
المطران عون: زيارة البابا تؤكد مكانة لبنان ولا بد من الحوار لبناء السلام

أكد راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون، أن زيارة البابا للبنان تعني لنا الكثير وأنه يرى ان لبنان لا يزال يتألم، مشيرا الى أن قدومه هو وقفة الفاتيكان الى جانب هذا البلد للتأكيد على هويته وعلى دوره وكانته. 

وقال عون في حديث لبرنامج "حوار المرحلة" عبر الـLBCI: "البابا قادم لاعلان السلام وهو يرى أن لبنان والشرق الاوسط بحاجة الى السلام ولغة الحرب لم تعط يوما الحلول ولا بد من الحوار لبناء السلام".

ولفت الى أن البابا يزور عنايا بهدف الصلاة أولا، والى أنه سيكون هناك تجمعا شعبيا كبيرا في جبيل.

وأشار الى أن البابا اراد الا يتخذ اللقاء الذي سيصحل في ساحة الشهداء طابع الصلاة بل الحوار والى أنه سيؤكد على أهمية الحوار بين الاديان.

أخبار لبنان

زيارة

البابا

مكانة

لبنان

الحوار

لبناء

السلام

LBCI
آخر الأخبار
15:11

المطران ميشال عون لـ"حوار المرحلة": البابا اراد الا يتخذ اللقاء الذي سيحصل في ساحة الشهداء طابع الصلاة بل الحوار وهو سيؤكد على أهمية الحوار بين الاديان

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-28

المطران ميشال عون: البابا اختار لبنان كبلد أول لزيارته وهذا يدل على أنّه “يشعر” مع آلام اللبنانيين ودعوتي للجميع لاستقباله بفرح كبير

LBCI
آخر الأخبار
15:05

المطران ميشال عون لـ"حوار المرحلة": البابا قادم لاعلان السلام وهو يرى أن لبنان والشرق الاوسط بحاجة الى السلام ولغة الحرب لم تعط يوما الحلول ولا بد من الحوار لبناء السلام

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-05

"المطارنة الموارنة" أملوا ان تثمر زيارة البابا لاون سلاما في لبنان والعالم وحذروا من أيّ تلكؤ في معالجة مشكلة السلاح

LBCI
اسرار
00:25

أسرار الصحف المحلية ٢٧-١١-٢٠٢٥

LBCI
أخبار لبنان
23:56

حادث سير على اوتوستراد عمشيت

LBCI
أخبار لبنان
16:22

الصايغ: جنوب الليطاني قد يتحول إلى أرض قاحلة وأمام حزب الله خياران...

LBCI
أخبار لبنان
14:07

روابط التعليم الرسميّ: التعبير في الشارع على امل ان تسمع الحكومة ووزير المالية صرخة الأساتذة والمعلمين

LBCI
حال الطقس
2025-09-24

طقس خريفي متقلب مع احتمال امطار رعدية...

LBCI
آخر الأخبار
00:13

وزيرة الخارجية الاسترالية: أستراليا تدرج الحرس الثوريّ الإيرانيّ في قائمة الدول الراعية للإرهاب

LBCI
أخبار لبنان
23:56

حادث سير على اوتوستراد عمشيت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

الـLBCI تنفرد بمرافقة البابا في رحلته وتواكب من روما التحضيرات الأخيرة قبيل الانطلاق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

عشية المواجهة الأولى أمام قطر… كيف هي أجواء منتخب لبنان لكرة السلة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

شو بيصير إذا وقفتوا تستعملوا انستا وتيك توك وغيرن؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

تغطية الضمان "رجعت": 90٪ من كلفة المستلزمات على الضمان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

سابقة قضائية: ديوان المحاسبة يطلب استرداد 38 مليون دولار من وزراء اتصالات سابقين في قضيّتَي مبنيَي تاتش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

من اتفاق مُجمَّد إلى توقيع تاريخي… بيروت ونيقوسيا ترسمان الخط البحري النهائي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

وزير خارجية مصر في بيروت… يدق ناقوس الخطر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

عامٌ على الاتفاق: وقفٌ للنار على الورق… واستمرارٌ للنيران الإسرائيلية على الأرض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

تهديدات إسرائيلية متصاعدة... كاتس يمهل الدولة اللبنانية حتى نهاية العام لنزع سلاح حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

البابا عند القديس شربل : زيارة استثنائية بعد ١٠٠ عام على ارسال ملف التقديس !

LBCI
أمن وقضاء
04:10

شعبة المعلومات كشفت ملابسات جريمة قتل في مخيّم شاتيلا ذهبت ضحيّتها سيدة

LBCI
أخبار لبنان
02:08

طقس مستقر … حتى السبت

LBCI
أخبار لبنان
08:09

المالية: رواتب العاملين في القطاع العام متاحة للسحب إعتبارًا من الخميس

LBCI
صحة وتغذية
10:22

"علينا أن نقلق"... وفاة رجل بفيروس لا يصيب سوى الحيوانات وخبير يُحذّر: "قد يتحوّل إلى جائحة جديدة"

LBCI
منوعات
10:04

لغز الجثة المجهولة: أمّ تطالب بفحص DNA بعد اكتشاف صادم داخل متحف في لاس فيغاس: "إنه إبني!"

LBCI
خبر عاجل
04:44

القناة 7 الإسرائيلية عن كاتس: لا نثق بأن حزب الله سيتخلى عن سلاحه من تلقاء نفسه وواشنطن أمهلته حتى نهاية العام وإذا لم يتخل عن سلاحه حتى نهاية العام فسنعمل بقوة مرة أخرى في لبنان

LBCI
أمن وقضاء
11:33

أمن الدولة يوقف طبيبًا متورّطًا في الإتجار بالأطفال حديثي الولادة

LBCI
أخبار لبنان
06:48

حاكم مصرف لبنان يردّ على الشائعات: جميع نوّاب الحاكم أعضاء في فريق واحد

