المطران عون: زيارة البابا تؤكد مكانة لبنان ولا بد من الحوار لبناء السلام

أكد راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون، أن زيارة البابا للبنان تعني لنا الكثير وأنه يرى ان لبنان لا يزال يتألم، مشيرا الى أن قدومه هو وقفة الفاتيكان الى جانب هذا البلد للتأكيد على هويته وعلى دوره وكانته.



وقال عون في حديث لبرنامج "حوار المرحلة" عبر الـLBCI: "البابا قادم لاعلان السلام وهو يرى أن لبنان والشرق الاوسط بحاجة الى السلام ولغة الحرب لم تعط يوما الحلول ولا بد من الحوار لبناء السلام".



ولفت الى أن البابا يزور عنايا بهدف الصلاة أولا، والى أنه سيكون هناك تجمعا شعبيا كبيرا في جبيل.



وأشار الى أن البابا اراد الا يتخذ اللقاء الذي سيصحل في ساحة الشهداء طابع الصلاة بل الحوار والى أنه سيؤكد على أهمية الحوار بين الاديان.