الصايغ: جنوب الليطاني قد يتحول إلى أرض قاحلة وأمام حزب الله خياران...

أخبار لبنان
2025-11-26 | 16:22
مشاهدات عالية
الصايغ: جنوب الليطاني قد يتحول إلى أرض قاحلة وأمام حزب الله خياران...
2min
الصايغ: جنوب الليطاني قد يتحول إلى أرض قاحلة وأمام حزب الله خياران...


طالب النائب سليم الصايغ الحكومة بأن تضع تصورا للمستقبل للخروج من الأزمة يأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الاقليمية وينص على الوصول الى السلام عندما تكتمل الشروط.

وقال الصايغ في حديث لبرنامج  "حوار المرحلة" عبر الـLBCI: ""حزب الله" سيقول إنه في كنف الدولة وسيتخلى عن كونه حزبًا عسكريًّا فيتحوّل إلى حزب سياسيّ وبهذه الخطوة لا يُهزم لبنان في أي مفاوضات للبنان مع إسرائيل".

واعتبر أن قرار حزب الله فيه نكران للواقع وأن كل من يقف بوجه خطة الجيش يجب أن يضرب، مشير الى أن أمام حزب الله خياران اما تسليم السلاح الى الدولة او الاستسلام امام اسرائيل.

وكشف أن الوضع بعد زيارة البابا سيصبح مفتوحا على كل الاحتمالات وأنه قد نشهد عملية إسرائيلية برية.

وشدد على أن على حزب الله أن يعي ان تحلل الدولة وانقطاع النفس عنها سيبيح لبنان امام اسرائيل.

ورأى الصايغ أن هدف الحرب مسبقًا كان تدمير البنى التحتية للحزب أمّا اليوم فالهدف أصبح تغييرًا بنيويًّا في الجغرافيا السياسية في لبنان من حيث العملية البرية وإعادة هندسة شعوب أي قد يتحوّل جنوب الليطاني إلى أرض قاحلة.

وقال: "الرئيس الاميركي دونالد ترامب لا يعوّل على الوعود بل على الأفعال القائمة لذلك يعتبر أنّ الدولة اللبنانية لا تقوم بالخطوات اللازمة".

وفي ملف الانتخابات، أشار الى ألا طرح جديا بالتمديد لمجلس النواب، قائلا: "سنتحالف في الانتخابات النيابية مع نعمة افرام في كسروان وفي المتن لدينا خيارات مفتوحة ولن نكون آلة لاعادة تدوير أفراد غطوا محور الممانعة".




أخبار لبنان

الليطاني

يتحول

قاحلة

وأمام

خياران...

LBCI
