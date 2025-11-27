مخزومي: لا مستقبل للبنان ما لم تعد الدولة مرجعًا حصريًّا لقراري الحرب والسلم

الأخبار
مخزومي: لا مستقبل للبنان ما لم تعد الدولة مرجعًا حصريًّا لقراري الحرب والسلم
أخبار لبنان
2025-11-27 | 03:24
مخزومي: لا مستقبل للبنان ما لم تعد الدولة مرجعًا حصريًّا لقراري الحرب والسلم
كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة "إكس": "لبنان يقف اليوم أمام لحظة مفصلية ستحدّد مستقبله لعقود. فإمّا أن يبقى مرتهنًا لمحورٍ يجرّه إلى الصدام والعزلة والخراب، وإمّا أن ينفتح مجددًا على شركائه الطبيعيين في الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والمجتمع الدولي، حيث فرص السلام والاستقرار والنمو".
أضاف: "إن استمرار السلاح خارج مؤسسات الدولة، ووجود اقتصاد موازٍ خارج الشرعية، يخنقان ما تبقّى من مؤسسات ويفاقمان أزمات بلدٍ منهك، ويمنعان أي إمكانية جدية للنهوض. لا مستقبل للبنان ما لم تُستعد الدولة كمرجعٍ حصريّ لقراري الحرب والسلم، وما لم تُحترم الالتزامات والاتفاقات التي ينتظرها المجتمعان العربي والدولي لمساندتنا".
تابع: "لا يمكن أن تُرسم هوية لبنان السياسية والاقتصادية وفق مصالح حزب الله. فهكذا مسار لن ينتج إلا مزيدًا من الفقر والدمار والعزلة، ويحرم البلاد من أي خطة إنقاذ أو استثمار أو نهوض".
وقال: "هذه هي لحظة الحقيقة: إمّا دولة قوية، سيّدة، تمتلك قرارها وتبني اقتصادًا قابلًا للحياة. وإمّا الاستمرار في الانهيار والتشتت والضياع".
ختم: "ها هم أصدقاء لبنان يأتون الواحد تلو الآخر، يحذّرون وينبّهون بدافع المحبة والقلق على مستقبل هذا الوطن. الجميع يرى الخطر ويصرخ حرصًا. فماذا ننتظر نحن؟".
